Sistema de CODRT – Real Time vai garantir maior agilidade nos processos da Coopera

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, visando melhorar e agilizar os processos internos, está implantando o Sistema CODRT – Real Time com a utilização de tablets. Trata-se de um programa que tem como objetivo controlar todas as informações dos processos da área operacional em tempo real, diretamente do campo.

Esta semana o sistema foi iniciado com as equipes que trabalham nos processos de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência. O coordenador de TI Flavio Wesller de Costa, explica que, com esse sistema, os técnicos que estão trabalhando em campo dispõe de todos os dados e informações no tablet, inclusive os mapas, o que facilita o trabalho e reduz a utilização de papel. “O eletricista utiliza um tablet para informar todos os dados dos serviços realizados em campo e, através de uma comunicação via internet, estes dados são transmitidos a central da Coopera para atualização em tempo real, o que torna o processo mais dinâmico”, garantiu.

Débora Da Silva Cândido