Sindicato dos hotéis e restaurantes discute pagamento de insalubridade

O Núcleo Patronal de Restaurante e Hotéis do Sul Catarinense está convidando todas a empresas do setor para uma reunião nesta terça-feira, às 15h30min na ACIC para tratar de temas como insalubridade, instabilidade de mercado, postura quanto ao fraco movimento, entre outros assuntos de interesse.

Um dos temas principais do encontro será as ações coletivas promovidas pelo sindicato laboral buscando a discussão acerca da incidência de insalubridade para camareiras, explica a presidente do Sindicato, Mara Regina Amaral. “Já está sendo cobrado nos motéis, retroativo a cinco anos, e a preocupação é que seja estendido aos demais estabelecimentos que fazem parte do segmento como hotéis e restaurantes”, observa.

A reunião é aberta a todos os empresários do setor, independente de ser ou não associado ao Sindicato.

Ana Sofia Schuster