Siderópolis terá piscina térmica para tratamento de fisioterapia e saúde da terceira idade

​O município de Siderópolis será o primeiro da Região Carbonífera a construir uma piscina térmica para tratamentos fisioterápicos e saúde da terceira idade. A inovação é um projeto do Governo Municipal que agora saíra do papel com a parceria do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Criciúma. Para a primeira etapa do projeto serão investidos cerca de R$ 253 mil, sendo R$ 200 mil do Estado e R$ 53 mil como contrapartida do município. O convênio que garante o repasse dos recursos e a realização da obra foi assinado pelo prefeito Hélio Cesa, o Alemão, juntamente com secretário Regional João Fabris, na presença do vice-prefeito Xande Feltrin.

O projeto contempla a construção de 204 m² de área que vai abrigar a piscina, banheiros, vestiários e equipamentos. Para o prefeito, a construção desta ferramenta é uma conquista que vai ficar na história do município. “Seremos o primeiro município da região a ofertar este serviço aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Muito em breve todo este investimento estará revertido em qualidade de vida e saúde para a nossa população”, enalteceu Alemão, aproveitando a oportunidade para agradecer a parceria do estado em nome do governador, Raimundo Colombo, do vice-governador Eduardo Moreira e do secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro, que auxiliou na viabilização dos recursos.

O prefeito ainda lembrou que a construção da piscina é muito aguardada pelas pessoas da terceira idade do município e será mais um instrumento público para as práticas de uma vida saudável. “Já oferecemos algumas atividades por meio do esporte e agora teremos a piscina térmica para que nossos idosos mantenham o movimento e a saúde”, destacou o prefeito.

Com pouco mais de 13 mil habitantes, a indicação de fisioterapia aos pacientes do SUS, em Siderópolis já é considerável. De acordo com a secretária de Saúde, Glaucia Cesa Périco, o município tem parcerias com entidades para determinados tipos de tratamento como, por exemplo, a hidroterapia. “Nossa demanda de pacientes que necessitam de fisioterapia já é grande e esta ferramenta vai auxiliar muito na melhora dos pacientes e na agilidade do tratamento”, explicou.

O secretário Regional salientou que as prefeituras têm aplicado a maioria dos recursos em saúde e infraestrutura. “Cada prefeito deve estudar o seu município e ver onde é a maior demanda. Acredito que esta ferramenta vai auxiliar e muito na recuperação dos pacientes de Siderópolis”, comentou Fabris.

Simone Costa|​Fotos: ​Paula Darós Darolt