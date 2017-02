Siderópolis recebe nova ambulância para o SAMU

Veículo que atendia a população continuará na cidade para eventual substituição

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Siderópolis recebeu nessa segunda-feira, 6, uma nova ambulância doada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. O veículo é do tipo Suporte Básico de Vida (SBV), responsável pelo atendimento inicial da vítima e está equipado com talas de imobilização, colar cervical, prancha longa, bandagens, ataduras, gazes e outros equipamentos. A nova ambulância vai substituir uma SBV já existente e que irá continuar na cidade para eventuais trocas com o veículo principal.

“Essa ambulância, além de ser três anos mais nova, tem maca maior e GPS acoplado, o que facilita e agiliza o trabalho dos socorristas”, destacou a coordenadora do SAMU de Siderópolis, Rosemara Reis, acrescentando que “a utilização contínua do veículo exige manutenção e uma ambulância reserva vai garantir atendimento ininterrupto”.

A ambulância do SAMU de Siderópolis atende em média 70 pacientes por mês. Além da cidade sede, os socorristas também são deslocados para Treviso, parte de Criciúma, parte Nova Veneza e parte Cocal do Sul. Quatro técnicos e quatro socorristas são responsáveis pelo atendimento aos chamados efetuados pelo telefone 192 e encaminhados pela Central de Regulação em Criciúma.

“As ambulâncias do SAMU são muito utilizadas e realmente precisam ser renovadas. Fico feliz que Siderópolis tenha sido beneficiada”, afirmou o prefeito Hélio Cesa, o Alemão.

Simone Costa