Siderópolis recebe ambulância do Governo do Estado

Chegou a Siderópolis a ambulância entregue pela Secretaria de Estado da Saúde para atendimento a pacientes do município. O veículo já está completamente equipado e pronto para começar a operar. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde o governo investiu cerca de R$ 137 mil para aquisição da ambulância, que foi liberada pessoalmente pelo prefeito Hélio Cesa, o Alemão, em Florianópolis.

“Essa ambulância agora faz parte da frota da Secretaria Municipal de Saúde e vai auxiliar muito no transporte de pacientes. Agora Siderópolis possui dois veículos equipados e certamente o atendimento será melhor e muito mais rápido”, destacou o prefeito Alemão. De acordo com a responsável pela Secretaria de Saúde de Siderópolis, Glaucia Cesa Périco, “a vinda de uma segunda ambulância vai favorecer a cobertura de dois chamados ao mesmo tempo ou ainda garantir a permanência de um veículo na cidade enquanto o outro está levando pacientes ou aguardando atendimento em hospitais”.

Os veículos foram adquiridos pelo Governo do Estado por meio do InvestSaúde, fundo criado pela Secretaria da Saúde, e aprovado pela Assembleia Legislativa no segundo semestre de 2015, para garantir investimentos na infraestrutura dos serviços de saúde pública das cidades de Santa Catarina.

Simone Costa