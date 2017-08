Siderópolis e Nova Veneza recebem garantias de pavimentação entre os municípios

Em breve Siderópolis terá uma ligação totalmente pavimentada com Nova Veneza. Os prefeitos Hélio Cesa, o Alemão, de Siderópolis, e Rogério Frigo, de Nova Veneza, estiveram com o vice-governador, Eduardo Moreira, em Florianópolis, e receberam a garantia de parceria para concluir a pavimentação entre São Martinho Alto e o município vizinho. “Com o apoio do Estado já pavimentamos quase todo o trajeto, faltando aproximadamente 3,4 quilômetros para a ligação. Essa nova rota gastronômica e turística deve impulsionar o desenvolvimento de Siderópolis e região”, afirmou o prefeito, acrescentando que quase todo trecho que será pavimentado fica em seu município. O prefeito Alemão estava acompanhado também do vice-prefeito Xande Feltrin.

A obra é uma antiga reivindicação da comunidade e uma das prioridades do Governo Municipal, que quer levar qualidade de vida aos moradores e também ampliar o desenvolvimento regional com uma rodovia alternativa que ligue a serra à BR 101 passando por Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, Forquilhinha e Maracajá.

“Precisamos pensar regionalmente, tanto para conquistas como para realizações. Existem obras que são importantes para todos e esta com certeza é uma delas”, destacou o prefeito Frigo, de Nova Veneza. Com a mesma visão de desenvolvimento regional, o vice-governador Eduardo Moreira destacou a manutenção das parcerias. “Esta solicitação vai contribuir com o crescimento das duas cidades. O Governo do Estado sempre foi parceiro de Siderópolis e Nova Veneza e não poderia deixar de auxiliar nesta importante obra”, ressaltou o vice-governador.

Simone Costa