Siderópolis e Nova Veneza se enfrentarão na semifinal do Regional da LAC

Novamente o clássico entre Siderópolis e Nova Veneza irá agitar o Campeonato Regional da LAC. As duas equipes que fizeram as finais de 2015 voltam a se enfrentar, mas dessa vez nas semifinais da competição. A primeira partida está marcada para esta quinta-feira, 20, a partir das 20h30 no Ginásio Municipal Antônio Espíndola Ramiro, centro de Siderópolis. Antes, as crianças do sub-09 do Projeto Social/Ferrovia Tereza Cristina/Resicolor/Esucri farão jogos preliminares.

Siderópolis segue treinando em preparação para o primeiro confronto decisivo. Na quarta-feira, a equipe realiza um jogo-treino contra o sub-18 do Colégio São Bento. Segundo o técnico Nelsinho, o jogo preparatório tem grande importância para a semifinal de quinta. “Como nossa última partida pela LAC foi na terça-feira passada, esse jogo servirá para manter o ritmo da equipe e preparar definitivamente para o confronto contra Nova Veneza. Estamos trabalhando forte para conseguir a classificação para a final”.

Após um mal começo de campeonato com duas derrotas, sendo uma delas para Nova Veneza em casa, o Sidera Futsal conseguiu uma boa sequencia de vitórias, chegando aos 12 pontos e conseguindo a classificação na quarta posição. Já Nova Veneza, com a vitória sobre o Imaruí na semana passada por 5 a 3, classificou-se em 1º lugar, levando a vantagem de decidir o confronto em casa.

Celso Lúcio da Luz