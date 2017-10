Siderópolis irá sediar o 3º Encontro de Carros Antigos

O 3º Encontro de Carros Antigos de Siderópolis será realizado no dia 15 de outubro, domingo, à partir das 9 horas na Praça da Matriz. A realização é do Grupo Antigos da Montanha com apoio do Governo Municipal. De acordo com o presidente do grupo, Roberto Bekão Kestering, “a meta é superar a marca de 320 carros inscritos em 2016 e consolidar o encontro como o maior em local aberto do sul de Santa Catarina”.

As inscrições para o 3º Encontro de Carros Antigos de Siderópolis serão feitas no local do evento, com premiação para 20 carros destaques e um destaque premium. “O encontro já faz parte do calendário de eventos de Siderópolis e a beleza e raridade dos automóveis é um atrativo para a população e também para visitantes”, destacou o prefeito de Siderópolis, Hélio Cesa, o Alemão.

Simone Costa