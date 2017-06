Siderópolis decreta luto oficial pelo falecimento do ex-vereador Valdir Albônico

O município de Siderópolis decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-vereador Valdir Albônico, 61 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira, 30, decorrente de complicações causadas por um Acidente Vascular Cerebral. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José. Valdir Albônico foi vereador por dois mandatos (1997-2000/2001-2004), presidente da Câmara de Vereadores, Secretário de Obras e presidente do PMDB municipal.

“O Valdir foi um verdadeiro guerreiro, sempre lutou pelo bem de Siderópolis. É uma perda muito grande para a cidade e para o nosso partido. Homem e empresário de valor que sempre baseou sua vida no trabalho e vai deixar um grande legado. Nossos mais sinceros sentimentos à família”, destacou o prefeito Hélio Cesa, o Alemão.

Simone Costa