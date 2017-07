“A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz.” Sigmund Freud

Nosso Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza conquistou o 2º lugar na categoria Danças Populares – conjunto sênior (adulto) e encantou o público presente no Centreventos Cau Hansen.

E nos últimos 08 anos que competimos, nos mantemos no pódio, fato histórico no Festival de Dança de Joinville. #DáLheNovaVeneza

Depois de uma vida inteira pela dança e pelo Grupo Folclórico, Jussara Savio se desliga do mesmo a partir de agosto, mas o Grupo não pára…o show tem que continuar!

No próximo sábado (29) acontece no Centro de Multiplo Uso do Bairro Santa Isabel, em Forquilhinha, a escolha da Rainha e Princesas da Heimatfest 2017.

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Parabéns aos aniversariantes da semana: Paulo Minatto, Ângela Mariana Panatto Ghislandi e Aroldo Frigo Júnior.

Li no Twitter: “Nunca confie em quem não habilita risquinhos azuis de visualizado no whatsapp.”

Confira a apresentação do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza no Festival de Dança de Joinville:

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!