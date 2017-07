Sessão em São Bento Baixo reúne comunidade e autoridades

A Câmara de Vereadores de Nova Veneza contou com uma noite diferente nessa terça-feira ,25, já que foi realizada sessão itinerante no distrito de São Bento Baixo. Estiveram presentes representantes dos poderes legislativo e executivo, autoridades da segurança pública e comunidade.

A sessão liderada pelo presidente da Câmara em exercício, Edaltro Luiz Bortolotto, colocou em pauta assuntos relevantes para a localidade. E vereadores, prefeito do município, comandante da Polícia Militar da cidade e o presidente da associação de moradores de São Bento Baixo tiveram a oportunidade de ressaltar necessidades estruturais do distrito.

Quanto à segurança, veio à tona o projeto Rede de Vizinhos, que conta com um aplicativo de celular para auxiliar no trabalho da polícia, contando com a ajuda da comunidade. Também foi colocado o assunto “câmeras de segurança”. Os equipamentos devem ser instalados em breve no município.

O prefeito Rogério Frigo, por sua vez, entre outros assuntos, destacou a revitalização da praça central da localidade. Deixou claro que, diante dos anseios da comunidade e de vereadores, o projeto está em andamento.

Os legisladores, por meio de indicação, também exaltaram necessidades estruturais em São Bento Baixo. Edaltro solicita a pavimentação asfáltica na Rua 14 de Julho e a construção de um cemitério que contemple o distrito e comunidades próximas. Já Claiton Zanzi pede a pavimentação da Rua Avelino Nuernberg, além da drenagem e instalação de rede de esgoto no loteamento Panatto.

A sessão também contou com homenagem a Silvio Cividini (in memoriam), que teve seu nome cedido a uma das ruas do distrito. Familiares acompanharam o evento e apresentaram histórico do homenageado.

Outras indicações

Indicações referentes a outras localidades de Nova Veneza também estiveram em pauta. Milton Pedro Somariva solicita a construção de abrigos de passageiros em pontos da comunidade de São José, em Caravaggio.

Já Edgar Preis pede que o poder executivo disponibilize caminhão pipa para molhar a estrada de chão que vai da comunidade Jardim Florença ao bairro Picadão, tendo em vista os transtornos causado pela poeira.

Tadeu Spilere