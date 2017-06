Serra do Rio do Rastro recebe serviços de manutenção e conservação

A Serra do Rio do Rastro, eleita como uma das estradas mais espetacular do mundo, recebeu nesta terça-feira, 13, serviços de manutenção e conservação do trecho da Rodovia SC-390, inserido dentro do Ecomuseu Serra do Rio do Rastro. Em parceria com a prefeitura de Lauro Muller, a Agência de Desenvolvimento Regional realizou uma operação tapa buracos até o topo da serra, além da limpeza das canaletas, bueiros e roçadas.

O trabalho foi acompanhado pelo secretário executivo da ADR, João Fabris o prefeito Valdir Fontanella e pelo vice-prefeito e secretário de Turismo, Pedro Barp Rodrigues. De acordo com o secretário Regional, ainda nos próximos dias o Deinfra deverá restabelecer a iluminação do trecho e a sinalização de trânsito, tanto vertical como horizontal. “Este é só o início dos trabalhos que iniciamos na Serra. O Deinfra ainda vai executar a manutenção da iluminação, além da colocação de placas e pintura deixando a Serra como ela merece”, explicou.

Mais de 20 homens trabalharam nesta segunda-feira e deverão continuar o serviço amanhã, 14. Para o prefeito, a parceria entre o governo do município e ADR está dando certo e será repetida mais vezes. “A Serra do Rio do Rastro é um atrativo turístico da cidade de Lauro Müller conhecido nacional e internacionalmente. Ações como esta são importantes para manter a conservação desta importante estrada que recebe muitos turistas todos os anos. Estamos buscando junto ao Governo do Estado para que a manutenção seja feita periodicamente”, registrou o prefeito Valdir Fontanella.

Tapa buracos

Após 20 dias de fortes chuvas, a ADR iniciou na última sexta-feira, 9, a operação tapa-buracos. Os trabalhos começaram pela rodovia Jorge Lacerda, onde a equipe executou a operação por três dias.

Hoje duas equipes estão trabalhando na Serra do Rio do Rastro. Amanhã, 14, uma equipe continua na Serra com o serviço de roçadas e outra equipe inicia o tapa-buracos na rodovia SC-445, que liga Içara à BR-101.

Texto: Paula Darós Darolt e Samuel Madeira |Foto: Paula Darós Darolt e Kátia Antunes