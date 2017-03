Senhor Barriga em Nova Veneza?

“Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo.” Oscar Wilde

Maiara Bongiolo que, por muitos anos, trabalhou na agência do Sicoob Credisulca de Nova Veneza foi transferida para a agência recém inaugurada no Bairro São Luiz, em Criciúma. Sucesso sempre Mai!

Dia desses no Twitter, postei um videozinho sobre a nossa gôndola e o querido ator mexicano Edgar Vivar (Senhor Barriga) respondeu ao tweet, dizendo que quer conhecer nossa cidade. Lembrando que em abril e maio ele estará no Brasil para participar de vários programas de TV. Será que teremos a honra de tê-lo por aqui? Será?

Já que a Sarabanda irá voltar por uma noite…a Boca Doce, Bar Ethílico, sorvete da Dona Irene e D´Dog poderiam voltar também!

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Inaugurou na última segunda-feira, 13, a sala de estética animal PET STOP no Centro Comercial Caravaggio, sala 05, na Avenida José Ronchi – Caravággio, Nova Veneza/SC. Você que trata com muito carinho seu animal de estimação não pode deixar de fazer uma visita. Lembrando que…pets que foram adotados terão 10% de desconto em qualquer serviço, mediante comprovante do termo de adoção.

Li no Twitter: “Já estou todo arrumado e sentado na sala esperando a chegada da frente fria”.

Parabéns aos aniversariantes da semana: Jéssica Albônico, Bruna Boaroli, Pauline Souza Effting e Debora Zanellato.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!