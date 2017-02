Senai traz curso de panificação e confeitaria básica para Criciúma

Iniciativa será realizada pela primeira vez no município e as aulas tem início em março

O que para muitos é considerado um hobby pode ser transformado em profissão graças a iniciativa do Senai de Criciúma que traz ao município dois novos cursos de curta duração, o de confeitaria básica, com duração de 60 horas e o de panificação, com duração de 45 horas.

Esta é a primeira vez que as aulas serão ministradas na instituição em Criciúma. “Já realizamos outras edições em Sombrio e Araranguá. Sentimos uma demanda crescente de profissionalização nesta área e por isso trouxemos o curso para cá”, explica o analista de comercialização do Senai, Maicon Jung Canever.

Para as aulas foi montada toda uma estrutura com equipamentos profissionais e uma sala climatizada. “Percebemos o interesse em pessoas das mais variadas idades, seja para aprender ou para o trabalho, por isso montamos uma estrutura diferenciada. As aulas serão ministradas por uma professora qualificada e os alunos recebem todo o material didático e que utilizarão para as aulas”, enaltece Maicon.

A maioria das aulas são práticas e o aluno ganha conhecimento desde a parte da higiene, manipulação dos alimentos e feitio dos pratos.

Panificação:

O curso de Panificação tem carga horária de 45 horas, data prevista para o início em 6 de março e término em 29 de março. As aulas são realizadas nas segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 22h30, no Senai de Criciúma. Neste curso os alunos aprenderão a fazer pão francês, pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, pão de queijo entre tantos outros.

Confeitaria Básica:

O curso de Confeitaria Básica tem carga horária de 60 horas, data prevista para o início em 3 de abril e término em 17 de maio. As aulas são realizadas nas segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 22h, no Senai de Criciúma. Neste curso os alunos aprenderão a fazer diversos tipos de recheios, mousses e tortas, entre outros pratos.

Jéssica Pereira