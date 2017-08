Senai oferece curso de fotografia digital ministrado por doutor no assunto 

Capacitação é voltada para todos os públicos e está com inscrições abertas

O Senai Criciúma disponibiliza a partir do mês de setembro um curso para quem quer se aprimorar ou para quem deseja entrar no ramo da fotografia digital. Ministrado pelo jornalista e doutor em comunicação e semiótica, Jason Brito Pessoa, o curso ensinará como aplicar os recursos das câmeras fotográficas digitais na produção de fotografias em diversos ambientes.

Serão 24 horas/aulas que vão desde os fundamentos básicos de fotografia até o manuseio no tratamento de fotos no photoshop. “O curso é voltado para todos os públicos, os que querem aprender ou aprimorar ou até mesmo aqueles que ainda não possuem câmera, mas querem adquirir um equipamento”, comenta Pessoa.

Nascido em Recife, Jason se mudou para São Paulo aos dez anos. Na capital paulista formou-se em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo na década de 80 e, posteriormente, concluiu mestrado e doutorado em comunicação e semiótica na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. “Sempre gostei de estar em sala de aula, iniciando minha vida acadêmica em 1995. Além da parte técnica, gosto e abordo nas aulas a parte teórica da fotografia”, destaca o fotógrafo.

Jason já ministrou aulas em universidades particulares, estaduais e federais de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Paraíba. “Além da academia, sempre desempenhei nos meus estúdios trabalhos de moda e estilo, por exemplo, ofertando cursos que sempre tiveram uma boa demanda”, recorda.

A capacitação oferecida no Senai abordará também, de acordo com o profissional, enquadramento, enquadramento americano, regra dos terços, tríade da fotografia manual, foco, abertura do diafragma, velocidade do obturador, exposição, ISO, tipos de ambientes, posicionamento, iluminação e cenários.

“Cada vez mais as pessoas se interessam pela fotografia. Uns começam a fotografar o aniversário do vizinho e em pouco tempo já estão lucrando com isso. Outros têm a fotografia como um hobby, gostam de viajar e fotografar. Portanto, o curso é bastante heterogêneo”, ressalta.

Inscrições

Serão ofertadas pelo Senai duas turmas, uma todas as quartas e quintas-feiras com início para o dia 27 de setembro e previsão para o término no dia 19 de outubro. As aulas serão ministradas das 19 às 22 horas. Outra turma estará disponível aos sábados a partir do dia 7 de outubro com previsão de término para o dia 21 do mesmo mês. As aulas serão ministradas das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Serão 15 vagas disponíveis em ambas as turmas. Mais informações na sede do Senai localizada na rua General Lauro Sodré, número 300, no bairro Comerciário, ou pelo telefone 3431-7100.

Douglas Saviato