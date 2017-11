Seminarista Giliard Gava participa de audiência com o Papa Francisco

Um momento de verdadeira emoção e graça. Ontem, 16, o seminarista da Diocese de Criciúma, Giliard Cesconetto Gava, natural de Nova Veneza e residente em Roma em razão de seus estudos em Filosofia na Pontifícia Universidade Lateranense, teve a alegria de participar da audiência com o Papa Francisco, na Sala do Consistório, no Vaticano.

O encontro aconteceu por ocasião da assembléia da Confederação Internacional da União Apostólica do Clero, na presença de representantes da União Apostólica dos Leigos. “Tive a oportunidade de estar muito próximo dele e de ter uma foto oficial. Quando fui me apresentar, ele me reconheceu e disse: ‘Eu já te vi!’ (Eu sempre brinco que é muito fácil as pessoas recordarem de mim por causa do meu tamanho)” – relata Gili, em tom bem-humorado – “Eu afirmei dizendo que estive em algumas missas e também em uma assembleia geral, e disse: ‘Santo Padre, eu sou do Brasil, sou da Diocese de Criciúma, uma diocese que vem trabalhando muito bem o campo vocacional. Estamos, graças a Deus, com número muito bom de seminaristas, eu sou um deles, sou uma vocação adulta, larguei o Direito e a minha vida pública para ser padre. Ele apertou a minha mão bem forte, disse que fiz muito bem e fez uma brincadeira. E disse: ‘Vai firme!’ Me deu um abraço e depois a bênção pra todos nós”, recorda o seminarista que está na capital italiana desde o ano passado.

Entre outras palavras, durante a audiência, o Papa Francisco ressaltou o papel dos sacerdotes em buscar implorar a Deus o dom de serem ministros zelosos e santos para sua Igreja. “Para realizar esse ideal de santidade, todo ministro ordenado é chamado a seguir o exemplo do Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas. Unido ao caminho de espiritualidade está o compromisso na ação pastoral a serviço do povo de Deus, visível nos dias de hoje e na concretude da Igreja local: os pastores são chamados a ser ‘servos sábios e fiéis’ que imitam o Senhor, servindo e imergindo-se na vida das comunidades, compreendendo a história e vivendo as alegrias e tristezas, as expectativas e esperanças do rebanho que lhes foi confiado.”

A importância de seguir o Plano de Pastoral

Segundo o Papa, “uma Igreja particular tem um rosto, ritmos e escolhas concretas. Deve ser servida com dedicação todos os dias, testemunhando a sintonia e a unidade vivida e criada com o bispo. O caminho pastoral da comunidade local tem como ponto de referência imprescindível o plano pastoral da diocese, o qual vem colocado antes das programações de associações, movimentos ou de qualquer grupo particular. E esta unidade pastoral, ao redor do bispo, fará unidade na Igreja”.

Neste sentido, Gili, ao escutar a fala do Santo Padre, recordou o processo de atualização do Plano Diocesano de Pastoral da Diocese de Criciúma, já em fase de finalização, com mais uma etapa da Assembleia Diocesana de Pastoral marcada para a quinta-feira, 23, em Forquilhinha. “A chamada do Papa é que façamos cumprir, fazer acontecer o Plano de Pastoral, que está acima de qualquer programação de movimento ou pastoral, isso é muito positivo. Além da sintonia do presbitério com o Bispo Diocesano”, lembra Gili.

Nada de fofocas

O Sumo Pontífice disse sentir tristeza quando a falta de unidade entre o presbitério se torna aparente e nesse ambiente surgem as fofocas, que destróem a unidade entre os sacerdotes e o bispo. “E ali dominam as fofocas, as fofocas destróem a diocese, destróem a unidade dos sacerdotes, entre eles e com o bispo. Irmãos sacerdotes, eu recomendo, por favor: sempre vemos coisas ruins nos outros, sempre – porque as cataratas em nosso olho não temos- os olhos estão prontos para ver as coisas feias, mas eu recomendo de não chegar ao ponto de fofocar. Se eu ver coisas feias, rezo, ou como irmão, falo. Mas não ajo como um terrorista, porque as fofocas são terrorismo. Fofocar é jogar a bomba, destruir o outro e ir embora tranquilo! Por favor, nada de fofocas: são como uma traça que come o tecido da Igreja”, advertiu o Papa.

Papa Francisco disse aos sacerdotes ainda que comunhão e missão são dinâmicas correlativas. “Tornam-se ministros para servir sua própria Igreja particular, na docilidade ao Espírito Santo e ao próprio bispo e em colaboração com os outros presbíteros, mas com a consciência de ser parte da Igreja universal, que ultrapassa os limites de sua própria diocese e de seu país. Se a missionariedade, na verdade, é uma propriedade essencial da Igreja, assim o é, acima de tudo, para aquele que, ordenado, é chamado a exercer o ministério em uma comunidade, por sua natureza missionária, e ser educador para a mundialidade – não ao mundanismo! A missão, de fato, não é uma escolha individual, devido à generosidade individual ou talvez à desilusão pastoral, mas é uma escolha da Igreja particular que a faz protagonista na comunicação do Evangelho a todos os povos”.

Com tradução de Giliard Gava e informações da Rádio Vaticano