Seminário objetiva qualificação e capacitação dos agentes públicos

Por iniciativa do deputado estadual João Amin (PP) acontece no próximo dia 1º de setembro mais uma edição do “SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS”. O evento é uma parceria com a Fundação Milton Campos e se propõe a contribuir com a formação continuada dos agentes políticos e das lideranças que tem atuação nos diversos níveis do setor público.

A complexidade dos problemas enfrentados no país e, consequentemente, nos estados e municípios, determina a necessidade do aprofundamento do entendimento econômico e da buscas por recursos. Para tanto, é preciso que se utilize os caminhos disponíveis para a disseminação do conhecimento, do debate das ideias e, sobretudo, na discussão de temas que afetam diretamente o dia a dia da gestão municipal, das cidades catarinenses em especial.

Para o deputado João Amin, os líderes políticos precisam ser capazes de mobilizar uma equipe e recursos para o atendimento das necessidades da população. “Em todo o mundo, líderes com imaginação e criatividade estão se esforçando para encontrar maneiras de explorar e transformar as capacidades das velhas instituições para lidar com as realidades de hoje. Seus esforços estão revelando novos caminhos e conduzindo as organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos ao enfrentamento dos novos desafios.”

Nesta perspectiva, o “SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS” tem como foco o debate sobre novas formas de se fazer política, capacitando as lideranças políticas municipais e fortalecendo a comunicação e a disseminação de boas práticas.

Rodrigo Viegas