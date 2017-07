Seminário Internacional irá compartilhar vivências na educação infantil

Promovido pelo SESI de Criciúma, iniciativa contará com a participação de educadoras da Argentina

O SESI de Criciúma, promove nos dias 26 e 27 de julho, na Associação Empresarial de Criciúma – ACIC, o II Seminário Internacional de Educação Infantil – Os Sentidos e Significados das Experiências Cotidianas na Educação Infantil. O evento que teve sua primeira edição em 2016, conta com a participação de educadoras da Argentina (Jardín Fabulinus) que têm, na prática educativa de Reggio Emilia, na Itália, a inspiração para projetos educativos inovadores.

“A formação continuada é de fundamental importância na profissão docente, é através dela que o professor reflete e ressignifica sua prática pedagógica em um movimento contínuo e constante de reflexão e ação”, destaca a supervisora educacional do SESI Escola Criciúma, Schirlei Gomes Broch Heleodoro.

O evento terá início no dia 26 de julho, das 13h30 às 20h e seguirá no dia 27 de julho das 8h às 12h30. É Indicado para educadores, gestores da educação infantil, e outros profissionais que atuam no atendimento de crianças da primeira infância.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3431-9895.

Programação:

26 de julho:

13h30 às 14h15: abertura e acolhimento;

14h15 às 16h: A Organização dos Espaços para o Desenvolvimento das Múltiplas Linguagens da Criança – Professora Vera Melis Paollilo – São Paulo;

16h às 16h30: intervalo;

16h30 às 17h30: continuidade: A Organização dos Espaços para o Desenvolvimento das Múltiplas Linguagens da Criança – Professora Vera Melis Paollilo – São Paulo;

17h30 às 18h: Apresentação de Relato de Experiência – Tathiely Moretti, nutricionista do Sesi Escola de Criciúma;

18h30 às 20h: atividade cultural – coordenação de educação do Sesi/SC.

27 de julho:

8h às 8h30: apresentação de relato de experiência – Morgana Maffei, professora do Sesi Escola de Criciúma;

8h30 às 10h: Práticas pedagógicas Inovadoras – um Diálogo com o Jardín Fabulinus/ Argentina – Alejandra Dubovik e Alejandra Cippitelli/ Argentina;

10h às 10h30: intervalo;

10h30 às 12h: continuidade: Práticas pedagógicas Inovadoras – um Diálogo com o Jardín Fabulinus/ Argentina – Alejandra Dubovik e Alejandra Cippitelli/ Argentina;

12h às 12h30: encerramento.

