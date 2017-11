Seminário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio realiza abertura do Natal Luz

O Seminário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, em Nova Veneza, realizou na noite dessa quinta-feira, 23, a abertura do Natal Luz na instituição.

A celebração de uma missa pelo Padre Aguinaldo Zuchinalli abriu a programação com um momento de oração e fé.

Neste ano, foi montado um presépio com a Sagrada Família e os Reis Magos dentro de uma casa do seminário.

“Queríamos demonstrar que o Menino Jesus deve nascer, também, dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias. Tudo foi montado pelos seminaristas, padre e benfeitores e está aberto a visitação”, explica o seminarista Junior de March.

Nas próximas três quintas-feiras haverá a santa missa especial, culminando, no dia 14 de dezembro, com uma grande celebração presidida pelo Bisco Dom Jachinto Inácio Flach.

Quem pode ajudar na decoração saiu encantada com tudo pronto. “Foram colocadas flores nos canteiros de coração, fizemos alguns arranjos. Ficou lindo, tudo com muito carinho, muitas pessoas e mãos ajudando”, afirmou a empresária Daiane Saviato Vanderlinde.

O fotógrafo Daniel Baldessar registrou os momentos.

João Manoel Neto