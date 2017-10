Temperatura elevada aumenta sensação de abafamento.

Devido ao Estado estar no meio de duas massa de ar. Uma delas, mais fria, no Rio Grande do Sul e a outra massa de ar, mais quente, sobre o Paraná, a semana no sul de Santa Catarina será de tempo instável.

Até o próximo domingo, 15, a semana será predominantemente chuvosa, com temperaturas no início do dia em 16°C e meio da tarde alcançando os 23°C em média.

Willians Biehl