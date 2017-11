Semana de tempo instável em Nova Veneza

O tempo em Nova Veneza e região será de muita nebulosidade e chuva.

Desta segunda-feira, 6, até a próxima sexta-feira, 10, os dias serão de muita nebulosidade. No decorrer da semana o volume de nuvens reduzirá gradativamente. A temperatura em elevação deve ficar entre 17° e 28°.

Na sexta-feira chuva fraca e isolada durante todo o dia, caindo a temperatura e ficando entre 14° e 24°. Já no fim de semana, com o tempo firme e ensolarado a temperatura deve permanecer entre 14° e 24°.

Tendência

De modo geral, o período até o próximo dia 20, será de tempo mais seco em Santa Catarina, como é esperado em meses de novembro. Nova frente fria com rápido deslocamento pelo Estado em torno do dia 17, ocasionando chuva. Temperatura amena nas madrugadas.

Dica

Quer acompanhar em tempo real as condições do clima na sua cidade ou até mesmo no planeta? Acesse o site windy.com. Lá você pode visualizar animação em tempo real do movimento dos ventos, ondas, chuvas, neve ou temperaturas.

Willians Biehl