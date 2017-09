3ª Semana da Juventude teve participação ativa dos jovens de Nova Veneza

Entre os pontos altos foram a roda de conversa com profissionais de diversas áreas e a palestra com o empreendedor Leandro Benincá.

Conselho Municipal da Juventude de Nova Veneza realizou no último final de semana a 3ª Semana da Juventude que teve como foco a participação do jovem na sociedade e a gestão financeira e escolha da profissão. Foram três dias com música, diversão, conhecimento e entretenimento.

Para a estudante da E.B.B. Julieta Torres GonçalvesKaciaAriele Caetano, de 19 anos, a Semana da Juventude foi uma forma de sair da rotina. “Me cativou bastante, creio que não só a mim, mas todos que tiveram a oportunidade de participar da Semana da Juventude. Foi algo diferente do ano passado. Quando o tema é Semana da Juventude nós jovens gostamos, eu principalmente, pois sai um pouco da nossa rotina. Nas palestras foram abordados vários temas que estamos com dificuldade de escolher, não só nós jovens, mas todos. Foi magnífico nesses dias que aconteceu a Semana da Juventude. Participei da palestra onde tinha dúvidas e agora tenho certezas”, comentou.

Entre as atrações da Semana da Juventude estiveram o diretor estadual da Juventude Teilor Topanotti que falou sobre a participação do jovem na política, apresentações culturais, Feira das Profissões, Troca de Livros “Fome de Saber, Picnik Coletivo, momento de espiritualidade com Anderson Benfatto, apresentações musicais e os pontos altos com a roda de conversa com profissionais onde os jovens puderam tirar as dúvidas sobre profissão e mercado de trabalho e a palestra com Leandro Benincá.

“De forma clara e sem rodeios, eu mostro as principais armadilhas que a mente humana utiliza para se auto-sabotar e atrapalhar o caminho para a independência financeira, a felicidade e uma vida mais completa, rica e em paz. Usando exemplos simples do dia a dia, o público vai mudando seus principais conceitos a respeito de dinheiro, renda, vida pessoal, profissional, enriquecimento e, em menos de uma hora, sai sentindo-se mais rico e na direção certa para uma vida mais feliz e em paz”, destacou o palestrante e empreendedor Leandro Benincá.

Foram três dias com intensa participação dos jovens de Nova Veneza e novas ações estão sendo planejadas segundo o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Gabriel da Conceição. “A intenção foi realizar uma Semana da Juventude focada nas principais necessidades do jovem integração com a comunidade, realização financeira e profissional, pois o jovem está desacreditado, são muitas possibilidade e tem dificuldade para realizar escolhas, tivemos momentos como a Feira das Profissões, a Roda de Conversa e a palestra com o Leandro Benincá que puderam tirar as dúvidas dos jovens. Durante o ano estaremos realizando outras ações, queremos fazer o jovem pensar e participar da comunidade”, ressaltou.

O prefeito Rogério Frigo ressalta a grande alegria ter participado da Semana da Juventude. “É por isso que nós criamos o Departamento da Juventude em nossa administração para valorizar a cada jovem e fazer valer os seus direitos. E que vocês participem de todos os processos no nosso município na educação, no esporte, na saúde. A cidade tem o prefeito, vice, vereadores e secretários, porém, precisamos das ideias, das decisões que vocês acham importantes para Nova Veneza. Por isso, que estamos valorizando o jovem neoveneziano”, afirmou.

