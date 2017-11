Semana começa com sol e calor em Nova Veneza

Período terá temperatura amena na madrugada e amanhecer e calor durante o dia, podendo chegar aos 34°.

A semana inicia com céu limpo em Nova Veneza e região. Condições devem permanecer assim até a próxima quarta-feira, 15. A temperatura será de 15° na madrugada e amanhecer, podendo atingir 34° no decorrer do dia.

Na quinta-feira a aproximação de uma frente fria, traz instabilidade e chances de chuva durante à noite. Já na sexta-feira e sábado, haverá chuvas com trovoadas. Temperatura deve ficar entre 12° e 25°.

No domingo será de temperatura amena e, o sol volta a aparecer entre nuvens.

Willians Biehl