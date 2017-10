Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc promove um “mergulho” no universo da arqueologia

Workshop deve reunir mais de 600 alunos até sexta-feira

A 8ª SCT (Semana de Ciência e Tecnologia) da Unesc promove uma verdadeira viagem ao passado com o 2º Workshop de Arqueologia, que narra em exposição a “Ocupação Pré-histórica do Extremo Sul Catarinense: 4000 de história”. A expectativa é de que ao longo da semana mais de 600 estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior passem pelo espaço que fica em frente ao Bloco da Reitoria.

Nesta terça-feira, 17, dezenas de alunos já visitaram o local. São unidades de ensino de toda região Sul. As oficinas com simulações de atividades ocorrem ainda nesta quarta e quinta-feira (18 e 19/10), porém o espaço segue montado para exposição até sexta-feira, quando encerra a SCT.

As simulações abrangem escavação, pintura rupestre e confecção de vasilhames cerâmicos, tudo de acordo com a região Sul e dentro da temática desta edição da SCT que é “A Matemática Está em Tudo”.

Na confecção de cerâmica arqueológica, os participantes têm contato com a matéria prima, que é a argila, e com a técnica de confecção de vasilhames cerâmicos própria das populações ceramistas que viveram no Litoral Sul. Já a Arte Rupestre demonstra aos alunos como as populações antigas utilizavam os recursos existentes na natureza para confeccionar instrumentos e pigmentos para a realização de pinturas.

A vivência em escavação simulada consiste na participação dos integrantes em uma escavação arqueológica, onde poderão ter contato, de forma prática, com noções e técnicas do cotidiano da pesquisa arqueológica em campo.

Segundo o coordenador do 2º Workshop de Arqueologia, Juliano Bitencourt Campos, tudo foi criado pensando em tornar o local um ambiente propício para, além de atrair o público, fazê-lo entender de forma lúdica o universo da arqueologia e mergulhar nela.

“A ideia é deixar o espaço criado o mais próximo possível do real e claro, não esquecendo da matemática que está muito inserida no contexto da Arqueologia e é o tema deste ano da Semana de Ciência e Tecnologia”, frisa o professor. Além das simulações, será também explanada a geometria, com pinturas e gravuras e o processo de geoprocessamento. O local também conta com artefatos associados aos grupos sambaquieiros, caçadores-coletores e ceramistas horticultores.

Na sexta-feira, 20, tem ainda o Diálogo Arqueológico durante a manhã, a tarde e também à noite e que contará com discussões sobre variados temas do conhecimento arqueológico. Haverá também o preparo de comidas tradicionais das populações pré-coloniais de Santa Catarina.

A 8ª SCT segue até esta sexta-feira, 20, com diversas atividades, disseminação de conhecimento e integração com a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade em geral.

Texto: Talise Freitas / Fotos: Stephanie Barbosa