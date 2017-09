“Ainda que o bem que persigo esteja distante, contudo existe.” Confúcio

A “girl Power” Júlia Bilieri recebe amigos neste sábado (16) para o seu badalado Chá de Casa Nova. #Elaiá

Vale muito a pena conhecer a nova loja que abriu aqui no centro de Nova Veneza, em frente ao “Pingo de Gente”. Uma grande variedade de produtos para sua casa…e o melhor – preço bom!

TEATRO! Nova Veneza irá receber dois espetáculos neste domingo (17).

O primeiro será com o Grupo Argentino Variedades Escênicas, que apresenta “Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras”, de Buenos Aires. A apresentação está marcada para as 16h, na Praça Humberto Bortoluzzi.

Ainda no domingo, às 19h30, o Cia Pé de Vento Teatro de Florianópolis sobe ao palco do Teatro Municipal, com o espetáculo “Dona Bilica naquele tempo”. As apresentações são gratuitas e tem a classificação livre.

E por falar em teatro…tem SELEÇÃO DE ATORES na área! Os alunos do curso de Artes Visuais da UNESC estarão fazendo no dia 16 de Setembro de 2017, das 10h às 15h, uma seleção de ATORES/ATRIZES para formar um banco de atores para a produção de filmes. As inscrições serão feitas somente via e-mail: atoresunesc@gmail.com Em seguida será encaminhado um texto para o estudo, o qual deverá ser apresentado no dia da seleção.

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Li no Twitter: “As 2 palavras mais bonitas que existe não são “te amo” e sim “coffe break”.

