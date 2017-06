Seguro Desemprego, como funciona hoje?

Olá queridos leitores, espero que estejam bem!

O Seguro desemprego é um auxilio temporário, concedido pelo Governo aos trabalhadores, que possuem carteira assinada, que ficam desempregados, por rescisão do contrato de trabalho que partiu do empregador, ou seja, para aqueles que foram demitidos e sem justa causa. Em 2017, ocorreram algumas mudanças, confira abaixo:

MUDANÇAS DO SEGURO DESEMPREGO 2017

Esse assunto tem sido muito comentado ultimamente, por conta das mudanças nas regras do Seguro Desemprego.

Ao solicitar o seguro desemprego ao trabalhador, o SINE – Sistema Nacional de Emprego – já encaminha o trabalhador para vagas de emprego compatíveis com a função que o trabalhador exerceu no passado para garantir que ele permaneça desempregado pelo mínimo de tempo possível. Ou seja, agora as suas chances de um novo emprego são ainda maiores, pois além de nossas próprias tentativas, caso apareça alguma vaga que tenhamos perfil, o SINE será mais uma fonte de possíveis empregos.

NOVAS REGRAS SEGURO DESEMPREGO 2017

Quem perder o emprego em 2017 e necessitar do auxílio vai encontrar uma serie de novas regras para o seguro, que podem dificultar um pouco a vida de quem busca o benefício. As principais diferenças que serão sentidas pelo trabalhador serão:

Ao solicitar o benefício pela primeira vez, será necessário ter pelo menos 12 meses de carteira assinada consecutivos antes da demissão;

Caso seja a segunda vez que você solicita o benefício, será necessário pelo menos 9 meses consecutivos de carteira assinada no último emprego para a solicitação do seguro desemprego;

Caso seja sua terceira solicitação do benefício (ou mais), será necessário 6 meses de carteira assinada.

As mudanças acima foram estabelecidas para evitar a fraude de benefícios, e reduzir o custo com seguridade trabalhista. Entretanto, trabalhadores de empregos sazonais não serão prejudicados, pois após a segunda solicitação do benefício, a regra fica igual a regra anterior.

QUEM TEM DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO 2017

O seguro desemprego 2017 pode ser solicitado por qualquer trabalhador que fique sem trabalho e que seja demitido sem justa causa, pois ele visa ao trabalhador um auxílio financeiro temporário para que ser recoloque novamente no mercado e para que o desempregado não seja pego desprevenido referente ao impacto econômico inesperado por conta do seu desemprego, de maneira temporária o benefício visa a estabilidade financeira por um período de tentativa de uma nova colocação.

Para ter direito a receber o benefício é preciso se enquadrar em pelo menos uma das categorias abaixo:

Ter trabalhado por pelo menos 12 meses com certeira assinada para fazer a primeira solicitação do seguro desemprego, 9 meses com carteira assinada para solicitar pela segunda vez, e 6 meses para solicitar pela segunda vez;

Pescador artesanal, durante a época da reprodução dos peixes (seguro defeso);

Trabalhador que tenha sido recentemente resgatado de regime de trabalho escravo, ou condição semelhante;

Trabalhador formal que esteja com contrato de trabalho suspenso para participação de curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador responsável.

PRAZO PARA SOLICITAR O SEGURO DESEMPREGO

É importante que o trabalhador esteja ciente de que existem prazos, pois o seguro desemprego possui um prazo para solicitação após a demissão ou impedimento do trabalho. Confira os prazos a seguir:

Prazo para trabalhador formal – Entre 7 a 120 dias após assinada a demissão;

Prazo para empregado doméstico – Entre 7 a 90 dias após assinada a demissão;

Prazo para pescador Artesanal – Até 120 dias após o anúncio da proibição da pesca;

Prazo para trabalhadores resgatados de regime de escravidão – até 90 dias após o resgate;

Prazo para trabalhadores em Bolsa Qualificação – A qualquer momento, durante o período de suspensão;

COMO SOLICITAR O SEGURO DESEMPREGO

Para solicitar o benefício você deve realizar o agendamento online no site que é o sistema de atendimento agendado e após preencher as informações no site como seus dados pessoais, local que deseja atendimento, cidade e município, você seguira até a tela final de agendamento, quando finalizar seu agendamento com sucesso, será efetivada a operação com o local, horário e posto de atendimento que deve comparecer portando toda a sua documentação pessoal, contrato de trabalho e carteira de trabalho, após a atendente fazer a conferencia da sua documentação e estiver dentro dos padrões requisitados será feito a solicitação do benefício.

QUANTIDADE DE PARCELAS

TABELA PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO – SEGURO DESEMPREGO – JANEIRO/2017

Calcula-se o valor do Salário Médio dos últimos três meses anteriores a dispensa e aplica-se na fórmula abaixo:

COMO RECEBER O SEGURO DESEMPREGO – COMO SACAR

O saque do Seguro Desemprego 2017 é um processo muito rápido e simples. Ele pode ser realizado nos seguintes pontos:

Caixa eletrônicos da Caixa Econômica;

Atendimento em agências da Caixa;

Lotéricas vinculadas à CEF;

Pontos de atendimento Caixa Aqui.

Para realizar o saque, é necessário que o beneficiário tenha em mãos os seguintes documentos:

Cartão Cidadão;

Senha do cartão cidadão.

No caso do atendimento em agências Caixa, também é possível realizar o saque do benefício com a sua Carteira de Trabalho (CTPS).

Outra opção para receber o auxílio, é recebê-lo diretamente em conta. Para isso, basta ter uma poupança na Caixa, ou uma conta Caixa Fácil, e a parcela será creditada automaticamente em sua conta.