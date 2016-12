Segundo um vereador tucano, por pouco a coligação não foi rompida

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

ECOLÓGICO – O radialista Ângelo Moro num de seus programas de rádio se referiu ao Jucelino Marques, de Caravaggio, como o vereador do “Recanto do Sabiá” porque Jucelino mora num belo sítio nos arredores de Caravaggio, onde há uma placa “Canto do Sabiá”.A figuraça do Ângelo “Que beleza” Moro não perdeu tempo e lascou esta tirada que ele sempre repete quando vê Jucelino.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Agradeço a todos que de uma maneira ou de outra lembram de mim nesta época que é especial. Obrigado mesmo e feliz ano novo a todos.

_O Dr. Mário Ostetto, ex-delegado em Florianópolis, escritor, é uma grande figura. Quando vem a Nova Veneza conversamos e ele nunca esquece de presentear as pessoas queridas.

_Agora que assumi a presidência da Confraria Pan & Vin minha adega ficou recheada de bons vinhos presenteados pelos amigos que não são poucos, um deles foi do amigo Giovanni Brogni.

_Chama a atenção o número de turistas que visitam Nova Veneza durante o dia e circulam pelos pontos turísticos. Depois da ponte dei morosi se vê também bastantes jovens casais.

_A ANET deve estudar horários de restaurantes e bares em dias especiais como natal, reveillon ou feriados para não deixar a cidade sem opções. Há vários anos nossa cidade tornou-se um local para ser visitado nestes dias.

_Por falar em ANET, que é a entidade que congrega os comerciantes turísticos, é interessante que demais empresários do setor se associem para deixá-la ainda mais forte.

_Agradeço a Dra. Viviani Búrigo que foi muito atenciosa para atender uma pessoa da minha família que precisava de atendimento médico.

_O chef de cozinha, Fernando Bongiolo e sua equipe da Bodega do Zeca, comemoraram mais um ano de sucesso do estabelecimento. O local é um fenômeno de público que se delicia com saborosa gastronomia.

NA POLÍTICA

_ A posse do prefeito eleito Rogério Frigo, vice Zé Spillere e vereadores, será no dia 1 de janeiro a partir das 8 horas com missa de ação de graças na igreja matriz São Marcos, e as 10 horas no teatro municipal, solenidade de posse e eleição da mesa diretora.

_Rogério Frigo vai iniciar na segunda-feira com parte dos secretários e em fevereiro poderá empossar os demais.

_Geralmente os mandatos iniciam por aqui com chuva forte que danificam estradas e pontes e viram um teste para quem está entrando para cuidar do setor. Esperamos que neste ano mude a rotina.

_Depois da posse haverá almoço num sítio nos arredores da cidade e vai reunir cerca de 300 pessoas. O vereador já empossado César Pasetto e seu grupo de apoio que patrocinam a festa.

_Pelo jeito a “parceria” do PMDB com o PP vai continuar pois eles montaram uma chapa para disputar a mesa diretora.

_O grupo do PMDB que apoiou Rogério Frigo terá espaço na administração e a definição deste nome poderá “dividir” esta ala porque vários deles aspiram compor a equipe, inclusive de uma secretaria.

_Kid Carminatti, Valdir Possamai e Geninho Zanoni estão no páreo por uma secretaria que poderá ser a da agricultura além de outros cargos de segundo escalão mas não terá lugar para todos.

_Nos meios políticos já vi de tudo, inclusive antigos adversários hoje estarem do mesmo lado e até inimigos políticos voltarem às boas mas está quase impossível de reunir duas pessoas da imprensa local à mesma mesa.

_Eu conversei bastante com Élzio Milanez no aniversário de Davi Masiero. Ele está consciente deste desafio de voltar a comandar a secretaria de educação neoveneziana.

_O jovem Felipe, filho de Davi Masiero, poderá ser um nome novo nas próximas eleições. E o partido poderá ser o PSDB.

_Nesta quarta-feira à tarde teve reunião da coligação PSDB-PSD-PDT para tratar da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Era para ser mais tranquila esta eleição da mesa diretora mas foi difícil para haver um entendimento mesmo tendo um acordo na coligação.

_Segundo um vereador tucano, por pouco a coligação não foi rompida somente na Câmara de Vereadores.

_O nosso esporte terá na linha de frente Roberto Bortolotto e Ivan Daniel que já trabalharam com Frigo nos mandatos passados, e terá como diretor Hériton “Babu” Sandrini que trabalhava no futebol profissional.

_O vereador pemedebista Dado Ghislandi será candidato a presidente da Câmara de Vereadores no dia da posse, 01 de janeiro. Sua chapa terá o outro peemedebista, vereador Claiton Zanzi e os progressistas Edgar Preiss e Vire Amboni.

_Eles vão enfrentar os vereadores tucanos e o pessedista Eloir Biro-Biro Minatto que tem cinco votos. Minatto é o mais cotado para continuar no comando do Poder Legislativo por mais dois ou três anos.

_Minatto não esconde que pretende estar na chapa majoritária em 2020. O PSD além dele tem o “bi-vice” Zé Spillere e Élzio Milanez para as próximas eleições.

_Um pórtico será construído também na entrada de Caravaggio. O prefeito Evandro Gava encaminhou a obra. Não se pode deixar de dar um destaque ao metal neste pórtico pois o Distrito tem como principal atividade econômica, o setor metal-mecânico.

_O pórtico no Bairro Jardim Florença precisa de uma revitalização e quem sabe uma incrementada para deixá-lo mais charmoso.

_O vereador peemedebista Dado Ghislandi pretende se destacar na oposição ao prefeto Rogério Frigo.

A família Mario Ugioni reuniu parte da equipe da Caixa Federal para um jantar no quiosque da família em São Francisco. O cardápio foi preparo pelo Itamar, gerente da agência. Eu estive presente e conversei com o ex-vereador Mario Ugioni, pai dos irmãos Dudu e Cadi, que me convidaram.