Segundo o prefeito Rogério Frigo, foi liberada em todas as instâncias da justiça a extração de seixo rolado

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

DÉSPOTA – Rendeu na imprensa regional o fato do vereador Dado Ghislandi ter chamado o presidente da Câmara de Vereadores Eloir Biro-Biro Minatto de “déspota” na sessão da semana passada. A palavra quer dizer autoritário.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_É grande o empreendimento na entrada da cidade de um loteamento num local rodeado de mata com vista privilegiada.

_Segundo a Secretária de Cultura e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni, a programação de natal desta ano será a mais linda até hoje.

_A AFAVE informa que a partir do dia 6 iniciou o projeto “Vida em Movimento” em parceria com a secretaria de assistência social. São aulas de zumba e outros ritmos latinos, todas as segundas, quartas e sextas no Palazzo Delle Acque. Participe.

_Para comemorar 16 anos da lanchonete e restaurante Bom Gosto, mais conhecido como o bar do “Gordo”, oferece um sorvete de brinde ao comprar um lanche ou pizza. Sendo que uma pizza grande ganha três sorvetes.

_A loja de tintas Mundo das Cores reuniu um time de pintores locais que são parceiros na SERV para uma confraternização.

_A indústria de cigarros deve estar investindo forte na Globo pois há muito tempo não se via pessoas fumando nas novelas ou séries mas nos últimos meses isso vem ocorrendo muito.

_Muita gente está deixando de fumar por isso o contra-ataque destas empresas com a propaganda de cigarros que também foi proibida em muitos eventos e países.

_Esta história de que a vida na roça é mais tranquila, não passa de “folclore”.

_No interior geralmente as famílias tem animais e aves que exigem muito, além do trabalho na lavoura. As mulheres ainda tem os filhos para cuidar e a casa para administrar.

_As pessoas do interior também estão estressadas devido tanto trabalho. Foi-se o tempo que no interior as pessoas viviam uma vida bem simples, numa época quando não ganhavam muito mas gastavam pouco. Hoje eles tem um bom padrão de vida semelhante as pessoas da cidade.

_Com relação ao silêncio, no interior tem menos barulho de carros mas existe as máquinas agrícolas que roncam alto principalmente no período de plantação.

_Ao chegar na cidade se vê ao lado de um casarão antigo um terreno baldio e o mato está tomando conta. Uma boa limpeza causaria uma melhor impressão a quem chega por aqui.

_E o nosso Metrô conquistou o bi-campeonato estadual de amadores diante do Carlos Renaux, de Brusque. Parabéns ao clube, diretoria, jogadores, o competente técnico Jean Reis e toda a torcida e patrocinadores. A presidente é Jadna e o vice Marcos Frigo.

NA POLÍTICA

_Foi aprovado pela Câmara de Vereadores o encaminhamento do empréstimo pelo BNDES para asfaltar cerca de 39 ruas. O valor gira em torno mais de R$ 4 milhões.

_Está prevista para hoje uma conversa do prefeito Rogério Frigo com Vanderlei Spillere para tratar do nome para substituir a Secretária de Saúde NéiaSpillere que vai deixar a pasta.

_ Quem vai indicar o nome para substituí-la? Será que vai ser novamente o grupo peemedebista de Vanderlei Spillere?

_Agora o vereador Dalto Bortolotto também entrou no páreo pelo cargo mas o nome de Bortolotto já foi lembrado para o primeiro escalão em outras oportunidades mas nunca se concretizou.

_Neste momento que Bortolotto fala na majoritária, um cargo de secretário poderia lhe dar maior visibilidade municipal e perspectiva de compor a majoritária.

_Segundo o prefeito Rogério Frigo, foi liberada em todas as instâncias da justiça a extração de seixo rolado do rio para usar nas estradas.

_As professoras Bete Bortolotto e Berta Spillere assumiram a Câmara de Vereadores no lugar dos vereadores Vire Amboni e Dado Ghislandi, respectivamente.

_O prefeito Rogério Frigo foi na Câmara de Vereadores na semana passada para falar sobre o britador municipal.

_Frigo que já foi vereador aproveita bem os convites para participar das sessões da Câmara de Vereadores e ainda se apertar “cutuca” a oposição.

_Por aqui sempre acontece fatos como este quando o prefeito vai no Poder Legislativo explicar algum assunto ainda aproveita para criticar a oposição. Frigo bem a seu estilo fez isso nos dois mandatos anteriores e continua fazendo.

_Renato Rampinelli, da empresa IPC Pesquisas, esteve na prefeitura na terça-feira para trazer uma pesquisa ou lhe encomendaram uma nova.

_Agora com a reabertura do hospital, o prefeito Rogério Frigo vai relaxar um pouco porque antes com o hospital fechado andava menos paciente com seus comandados que às vezes reclamam das broncas que levavam do comandante.