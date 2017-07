Segunda fase do Plano Estadual de Recursos Hídricos será apresentada em Araranguá

Encontro acontecerá nesta quarta-feira, 12, a partir das 13h30min na sede da Epagri.

Com objetivo de avaliar se a quantidade e qualidade da água de Santa Catarina é adequada e suficiente para as projeções de futuro, acontece nesta quarta-feira, 12, a apresentação da 2ª fase do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O evento iniciará às 13h30min na sede da Epagri, em Araranguá.

A ação é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Fundação CERTI e Comitê da Bacia do Rio Araranguá e Afluentes Catarinenses do Mampituba. “Na primeira fase conhecemos cenário atual dos recursos hídricos do Estado, como qual a quantidade e qualidade da água que existe, atualmente, em Santa Catarina”, explica o engenheiro sanitarista ambiental e gerente do Plano de Recursos Hídricos, Vinicius Ragghianti.

No encontro desta quarta-feira, a intenção é debater com a comunidade e mostrar os dados colhidos na 2ª fase, para saber se o sul está preparado para receber uma demanda maior pelos recursos hídricos nos próximos anos. “Será uma forma de a região contribuir e conhecer as propostas para elaboração do Plano. É uma grande oportunidade de participarmos ativamente do futuro das nossas águas”, argumenta o presidente do Comitê, Sérgio Marini.

Por fim, depois disso, na terceira e última fase, será planejado um Plano de Ações a ser executado pelo Poder Público. “Isso porque o objetivo final é garantir o desenvolvimento econômico, mas aliado à preservação da água em toda Santa Catarina”, completa Ragghianti.

A intenção é que todo o estudo seja finalizado até outubro de 2017.

​​Francine Ferreira