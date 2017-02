Secretário de Educação avalia positivamente a primeira semana do ano letivo

Mais um ano letivo começa e a primeira semana de atividades na rede municipal de ensino de Nova Veneza é avaliada como positiva pela Secretaria de Educação. Garantir o quadro de professores completo, o bom desempenho do projeto piloto do período integral na escola Municipal Ítalo Amboni e o transporte escolar funcionarem dentro do previsto é fundamental para que as ações previstas para o ano sejam implantadas com qualidade.

Além do suporte da Secretaria para as escolas através de uma equipe pedagógica com profissionais capacitados. Mesmo assim, alguns imprevistos como desistências de ACTs, quedas de energia nas unidades escolares e o aumento do número de vagas nas creches precisam ser analisados e marcaram os primeiros dias.

Segundo o secretário, começamos com pé direito na implantação do projeto piloto do período integral no primeiro ano da Escola Municipal Ítalo Amboni. “É o primeiro passo para estendermos em toda a rede municipal, sendo inserido gradativamente.

O Plano Municipal de Educação prevê abrangência do período integral até 2024, mas isso dependerá da viabilidade financeira através de repasses do governo federal, pois apenas com recursos próprio ainda não será possível”, ressaltou.

Ele ressalta ainda que, apesar de ter sido uma semana com muito calor, a avaliação é positiva. “A parte pedagógica de todas as escolas funcionaram perfeitamente e o transporte escolar também foi executado como programado. Devido ao forte calor, houve pequenos problemas na parte elétrica gerando sobrecarga, mas já solucionamos”, avaliou o secretário de Educação, Élzio Milanez.

Desistências

Conforme Milanez, as desistências das vagas pelos ACTs dificultaram o pleno funcionamento do quadro de professores das escolas. “Será feita uma alteração no edital para o próximo ano visando minimizar as desistências”.

Vagas

Outro desafio, de acordo com o gestor, é o número de vagas nas creches, pois a procura está maior que o número de vagas ofertadas pela rede municipal e será estudada a viabilidade de uma ampliação da parte física.

Cris Freitas