Secretaria de Saúde de Nova Veneza realiza reunião avaliativa

A Secretaria de Saúde de Nova Veneza realizou nesta sexta-feira, 7, a reunião avaliativa mensal com todos os profissionais.Foram debatidos a situação da saúde municipal e o atendimento básico. Estiveram presentes enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos, dentistas, farmacêuticos, técnicos da vigilância sanitária e a equipe administrativa da secretaria.

“É uma reunião para que todos trabalhem juntos e da mesma forma. Temos alguns pontos negativos a serem discutidos e acharmos uma solução. Como ponto positivo, o que está andando bem é atenção básica, que é responsabilidade do município”, ressaltou o prestador de assessoria em saúde pública Adjalma Mastella.

Segundo o prefeito Rogério Frigo, a atenção básica é uma das prioridades e continuará sendo realizada. “A atenção básica é de responsabilidade do município e vamos continuar fazendo. A intenção da nossa administração é acabar com as filas, ter médicos, remédios e exames. Precisamos do apoio de todos, temos que ser educados, simpáticos e atender bem a população”, salientou.

Nova Veneza foi contemplada com convênios do Governo Federal no valor de R$ 650 mil para compra de medicamentos, procedimentos, especializações, consultas, exames e cirurgias.

Texto: Gabriel da Conceição