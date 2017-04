Secretaria de Saúde de Nova Veneza participa de encontro do CAPS em Siderópolis

Nova Veneza e Siderópolis possuem o CAPS em forma de consórcio, são atendidos cerca de 70 pacientes na sede em Siderópolis.

A Secretaria de Saúde esteve presente no encontro do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) em Siderópolis nesta quinta-feira, 13, para uma gincana de páscoa entre os municípios de Nova Veneza, Siderópolis, Treviso e Lauro Müller. O CAPS é um serviço que atende pessoas com problemas psicológicos, uso de álcool e outras drogas.

“Temos um grupo de profissionais para tratar qualquer pessoa que tenha algum tipo de transtorno mental mais grave e persistente, o CAPS tem o objetivo de diminuir as internações e fazer a ressocialização dos pacientes. A ideia da gincana de páscoa era mobilizar e integrar os pacientes do CAPS”, ressaltou o coordenador do CAPS de Siderópolis Andersson Feltrin da Silva.

Nova Veneza e Siderópolis possuem o CAPS em forma de consórcio, são atendidos cerca de 70 pacientes na sede em Siderópolis.

“O CAPS é uma ação muito importante, é uma integração social entre as pessoas com problemas psicológico. São praticados trabalhos manuais, em grupos e individuais. Há uma equipe multiprofissional para integrar as pessoas na sociedade”, salientou a Secretaria de Saúde de Nova Veneza, Sidineia Lucia Spillere.

Texto: Gabriel da Conceição