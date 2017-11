A Secretária de Saúde Néia Spillere pediu para deixar o cargo

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

PORTO ALEGRE – Há algumas décadas já existiam eleitores que contavam algumas histórias tristes para conseguir algum benefício. Um deles se “enroscou” com um político local que ajudou uma figura conhecida que disse que precisava ir a Porto Alegre mas na verdade ele queria somente o dinheiro. O político levou ele no ônibus em Criciúma e disse para o motorista deixá-lo somente em Porto Alegre e em hipótese alguma deixar ele descer antes.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_A Banda Matusa vem fazendo algumas apresentações para marcar os 40 anos de história. Quem da nossa geração não foi “matusete”, e posso garantir que nos divertimos e namoramos muito pois com o Matusa a festa era garantia de casa cheia.

_Depois na Unesc estudei com o Paulo Sexto Cândido, o Paulo “Matusa”, e fiquei mais próximo deles que são uns caras bacanas. Depois teve dois neovenezianos que integraram o grupo, Emanuel Duminelli e Ricardo Amboni. Eles passaram a frequentar muito o sítio do Aroldo Ghislandi nos arredores de Nova Veneza, onde fazíamos encontros de músicos e muitos churrascos.

_Há alguns anos o Matusa já conta com integrantes da segunda geração da família.

_O Matusa marcou uma geração sempre com alegria e alto astral, por isso agradeço vocês por terem nos proporcionado isso. Queremos a volta dos bailes do Matusa pois estamos com saudade.

NA POLÍTICA

-O prefeito Rogério Frigo numa ida a Florianópolis na semana passada para tratar da reabertura do hospital me disse que foi “duro” na conversa na Secretaria Estadual da Saúde e nesta segunda também esteve lá e se resolveu o assunto.

_Esta reabertura do hospital custou muitas horas de sono do prefeito Rogério Frigo e de quem precisou de um atendimento mas felizmente o nosso “gigante” vai voltar a cuidar da nossa saúde.

_O empréstimo de mais R$ 4 milhões para pavimentar 39 ruas pelo jeito vai agitar os bastidores políticos locais e está previsto ser votado hoje na Câmara de Vereadores.

_A Secretária de Saúde Néia Spillere pediu para deixar o cargo mas por enquanto vai ficar até ser resolvidos alguns assuntos pendentes na secretaria.

_Com a saída de Néia, o nome do vereador Dalto Bortolotto é cotado para assumir a pasta e o grupodo PMDB que perdeu na convenção pelo jeito vai ficar sem pasta na administração.

_A reabertura do Hospital São Marcos foi realizada numa entrevista coletiva e num clima de emoção e olhos “marejados”. Teve até foguetório.

_Repercutiu um comentário na coluna mediante manifestações sobre a demora da obra de melhoria no calçamento do alto do morro na Rua dos Imigrantes mas foi concluída e o resultado agradou. Foi contratada uma empresa para executar estes serviços que estão sendo feitos em várias ruas.

_Sob nova direção. O assunto PMDB ainda não deixou de ser o principal assunto nas rodas políticas do município.

_O presidente eleito foi o vereador Claiton Zanzi que venceu o também vereador Dado Ghislandi pelo placar de 17 a 14.

_Um peemedebista que polemizou na votação acabou errando o seu voto, votando no adversário. O placar cairia para 16 a 15.

_E agora vamos aguardar os desdobramentos no PMDB depois destas turbulências mas ainda não acabou pois é uma questão de honra do novo comando expulsar Vanderlei Spillere.

_Independente das razões que todas as lideranças tem para seus argumentos, tudo isso que vem acontecendo no PMDB certamente vai ter muitas consequências e nas próximas eleições municipais serão conhecidas.

_Para quem fala em ter projeto próprio, um partido tem que sempre somar, dividir acaba fragilizando o grupo, ou não?

_O PMDB tem que mudar o discurso e agora falar em filiar novas pessoas e lideranças.

_O ex-vereador Giovanni Brogni realmente saiu do cenário político de bastidores ou não?

_Haverá mudança na assessoria jurídica da Câmara de Vereadores pois a Advogada Caroline Boaroli que respondia pelo cargo passou num concurso federal e o nome cotado para substituí-lo é do Advogado Clóvis Steiner. Este cargo é indicado pelo PSD.