Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza realiza chamada para escolha de professores ACTs e disciplinas

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza realizou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, a chamada presencial para escolha de professores Admitidos em Caráter Temporário (ACTs) nas disciplinas de Língua Inglesa e Italiana do 1º ao 9º ano, História e Português do 6º ao 9º ano, Artes e Educação Física do Ensino Infantil ao 9º ano. Todas as chamadas para escolhas de vagas e disciplinas foram realizadas de forma presencial para garantir maior transparência.

“Todas as chamadas estão sendo feitas de forma presencial e estamos seguindo religiosamente a classificação do processo seletivo 004/2016”, ressaltou o secretário de Educação Élzio Milanez.

Segundo o secretário, Nova Veneza paga além do piso nacional para o magistério, garantindo maior qualidade no ensino.

Cris Freitas