Secretaria de Educação realiza chamada para escolha de vagas dos ACTs

As datas das escolhas de vagas serão nos dias 23, 25 de janeiro e 1º de fevereiro.

A Secretaria de Educação de Nova Veneza inicia no dia 23 de janeiro a chamada para escolha de vagas dos professores Admitidos em Caráter Temporário (ACTs), referentes ao processo seletivo realizado no final de 2016. As vagas são destinadas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental I, do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino.

Os classificados terão um painel com as vagas existentes de 10 a 40 horas/semanais para escolher e, posteriormente, assinar um termo de adesão afirmando a escolha da vaga na determinada escola e horário. No ato também será entregue a listagem dos documentos necessários para o cadastramento e admissão.

“Estamos realizando a chamada com a forma presencial dos candidatos para que seja transparente. Eu já fui ACT, é uma oportunidade para você mostrar trabalho, capacidade e ver se realmente é a sua missão. Abrace essa vaga com amor e carinho e dê o seu máximo pela nossa criança, adolescente e jovem, pois só assim vai ver se esta é realmente a profissão escolhida. Ser professor é muito mais que uma profissão, é uma missão”, ressaltou o secretário de Educação, Elzio José Milanez.

As vagas são válidas para o ano de 2017 levando em conta o afastamento do titular da vaga e a necessidade de contratação. Em caso de desistência da vaga deverá ser assinado um termo de desistência e passará para a última colocação. Os classificados no processo seletivo devem procurar a Secretaria Municipal de Educação nas respectivas datas:

Datas das chamadas presenciais:

Educação Infantil: 23 de janeiro, às 14h.

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): 25 de janeiro, às 14h.

Ensino Fundamental I (6º ao 9º ano): 1º de fevereiro, às 14h.

Cris Freitas