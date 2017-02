Secretaria de Educação de Nova Veneza realiza abertura da Semana Pedagógica

O evento contou com autoridades do município, diretores e professores das escolas da rede municipal. O objetivo da Semana Pedagógica é dar início ao ano letivo de 2017.

A Secretaria de Educação de Nova Veneza realizou nesta segunda-feira, 06, a abertura da Semana Pedagógica. O objetivo é dar início ao ano letivo de 2017. A programação se estende até sexta-feira, dia 10, onde acontecerão atividades e a organização do ano letivo nas escolas.

“A novidade será a implantação da escola em tempo integral, que é o nosso projeto piloto no primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ítalo Amboni. Além disso, iremos investir pesado no pedagógico, nossos alunos precisam estar preparados e para isso é necessário um ensino de qualidade. Também iremos dar condições para que a escola possa realizar um bom projeto político pedagógico”, destacou o secretário de Educação Élzio Milanez.

Estiveram presentes o prefeito Rogério Frigo, o vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, o Zé, os vereadores Arlindo da Silva, Aroldo Frigo Júnior, Daltro Bortolotto e Eloir Minatto, os diretores e professores da rede Municipal de Ensino, da Apae e da escola particular Sossego da mamãe.

“Existe uma demanda grande de vagas nas creches, precisamos ampliar as estruturas e queremos buscar recursos junto ao Governo do Estado para atender as necessidades do município. Estamos implantando o ensino em tempo integral, queremos fazer o melhor para a educação de Nova Veneza e cumprir nosso plano de governo”, ressaltou o vice-prefeito Zé Spilere.

O prefeito Rogério Frigo destacou que nesta gestão a educação será uma das prioridades. “Contamos com uma equipe qualificada que fará o melhor pela educação de Nova Veneza. Sentimos orgulho do nosso secretário, Élzio Milanez, que aceitou voltar para a pasta e irá desempenhar um papel muito importante. Iremos realizar a mudança do local da Secretaria nos próximos dias para melhor atender a demanda. Estou muito feliz em voltar após quatro anos e garanto que a nossa educação será um sucesso”, salientou.

Ainda em sua explanação o prefeito ressaltou que será feito um esforço junto ao secretário de Administração e Finanças para tentar antecipar o valor do percentual do piso nacional deste ano para os professores.

Palestra

O evento contou com a palestra do engenheiro civil com MBA em Marketing de Serviços e Lançamentos de novos produtos e Consultor em Projetos Educacionais e palestrante da Somos Mais Educação e Sistema Anglo de Ensino, Ricardo Orsini que enalteceu a importância de trabalhar as duas vertentes a formação e educação. “A educação se faz com duas coisas simultaneamente, com formação e educação. O meu objetivo é mostrar o cenário do trabalho dos professores. A escola não é apenas para educar crianças e jovens, mas também os adultos. Precisamos ter mais prevenção do que intervenção e necessitamos ter um aluno preparado. Os professores precisam ter muita criatividade para avançar e tudo isso junto com a tecnologia”, pontuou.

Apresentação cultural

A apresentação cultural dirigida pelo violinista Moisés de Souza e orquestra com uma peça de três atos também fez parte do evento. “Temos um sonho que Nova Veneza seja a casa deste grupo. Queremos transformar a sociedade através da música e, para isso, precisamos do apoio do poder público e da população”, destacou.

Texto e fotos: Gabriel da Conceição