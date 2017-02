Secretaria de Educação de Nova Veneza lança projeto piloto de Ensino Fundamental em tempo integral

A turma a receber o projeto será o primeiro ano da Escola Municipal Ítalo Amboni, no Rio Cedro Médio.

A Secretaria de Educação de Nova Veneza promoveu um encontro com os pais dos alunos do Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho do São Bento Baixo, na noite da última segunda-feira, 30, para lançar o projeto piloto da escola em tempo integral com a turma do primeiro ano do ensino fundamental.

Os estudantes serão remanejados para a Escola Municipal Ítalo Amboni, na comunidade de Rio Cedro Médio. O projeto piloto é o primeiro passo para implantar o Ensino Fundamental em tempo integral em toda a rede municipal. Inicialmente serão atendidas 26 crianças em tempo integral e as aulas iniciam no dia 13 de fevereiro. A reunião contou com a presença do prefeito Rogério Frigo e dos vereadores Claiton Zanzi e Daltro Bortolotto.

“Estamos lançando um projeto piloto de educação com uma turma que frequentou o Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho e que irá ser deslocada para o Ítalo Amboni onde iremos implantar um primeiro ano em tempo integral. Já contamos com as três creches e dois Centros Educacionais, o Chapeuzinho Vermelho e do Bairro Bortolotto, que funcionam em tempo integral. E no Ensino Fundamental essa será a primeira experiência com o primeiro ano e queremos ampliar para outras escolas”, ressaltou o secretário de Educação Élzio Milanez.

Segundo a coordenadora pedagógica, Soraia Bortolotto, o projeto vem sendo pensado desde 2016 e será executado este ano. “A escola integral é quando o aluno fica o dia todo na unidade escolar desenvolvendo as mais variadas formas de habilidades e competências dele. Pela manhã, serão desenvolvidas as atividades da grade curricular normal e, à tarde, funcionará a parte diversificada com dois grandes eixos, uma parte obrigatória e outra mais interativa”, explicou a educadora.

Ela explica ainda que, a novidade acontecerá na parte vespertina, onde haverá um momento para que os alunos realizem as tarefas, pois há uma preocupação em aproveitar o tempo que o estudante irá passar na escola, deixando poucas tarefas para casa e aproveitando mais o tempo com a família. “Serão realizadas também experiências de matemática, hora da leitura ou experiências textuais. Além de uma parte lúdica com artes, atividades de educação física com dança, teatro e expressão corporal e movimento e jogos e brincadeiras”, destacou.

De acordo com Frigo, está começando um processo de crescimento e qualificação na rede municipal. “Apresentamos aos pais o projeto piloto e foi muito bem aceito. Vamos implantar gradativamente em todas as unidades, pois o prazo do Plano Decenal Municipal de Educação é até 2024. Começamos dando os primeiros passos e com uma equipe qualificada da Educação será um sucesso. O projeto irá dar tranquilidade e segurança para os alunos e os pais”, salientou o prefeito.

