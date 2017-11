Secretaria de Educação de Nova Veneza divulga edital para ACTs

Com a finalidade de realizar o processo seletivo simplificado na condição de cadastro reserva,a Secretaria Municipal de Educação, publicou o EDITAL DE ACTs, atendendo às necessidades de excepcional interesse público na rede municipal de ensino, no âmbito da educação básica. O presente processo seletivo tem como objetivo selecionar profissionais para atuarem na rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2018, sendo que as atividades nas unidades educacionais da rede pública municipal serão exercidas, no que exceder à capacidade dos professores efetivos, por pessoal admitido em caráter temporário.

O EDITAL pode ser encontrado no site

Cargos para processo seletivo – ACT -2018

Auxiliar de Serviços Gerais I

2. Auxiliar de Ensino da Educação Infantil

3. Auxiliar de Administração Escolar

4. Auxiliar de Biblioteca

5. Professor de Educação Infantil

6. Professor de Fundamental I

7. Professor de Ensino Fundamental II( matemática, ciências, português, italiano, inglês, artes, geografia, história, educação física)

8. Motoristas I

9. Motorista II

10. Coordenador Pedagógico

11. Supervisor Escolar

12.Orientador Educacional

13. Psicólogo

14. Fonoaudiólogo

15. Psicopedagogo

Cris Freitas