Secretaria de Agricultura apoia pequenos produtores com maquinário para silagem

Quem tiver interesse deve procurar a secretaria para a solicitação do serviço.

Os pequenos produtores em Nova Veneza começaram a receber apoio da Secretaria de Agricultura com o empréstimo da patrulha agrícola para produção de silagem nas propriedades rurais. Com o propósito de encontrar um meio de agilizar a colheita do milho, Max Nuernberg procurou a Secretaria da Agricultura para viabilizar as máquinas. “Se não tivesse esse auxílio com as máquinas, certamente não teríamos condições, pois para o pequeno produtor fica inviável investir na compra de todo esse maquinário”, declara.

Para Nuernberg, o trabalho da Administração Municipal é fundamental para os pequenos produtores. “Esse serviço é um grande benefício para os agricultores, depois de finalizado, transporto e faço o estoque em casa para distribuir e servir de alimento para o gado na estiagem”, explica o produtor.

O Secretário de Transportes e Obras, Carlos Tarcísio Matias, que responde interinamente pela pasta afirma que, todo o produtor pode solicitar a prestação de serviço. “Todos os pequenos agricultores que tiverem o interesse de uma ajuda de maquinários da secretaria para sua produção, podem nos procurar e fazer o pedido”, informa.

Cris Freitas