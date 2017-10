Sebrae e Ufo Way promovem evento com diretor da Associação Brasileira do Varejo Têxtil

Edmundo Lima esteve em Criciúma e falou sobre a importância da aproximação entre pequenas e grandes empresas

Com o objetivo de apresentar o atual cenário e perspectivas para o setor de varejo têxtil brasileiro, o Sebrae/SC, em parceria com a empresa Ufo Way Denim Brasil, trouxe a Criciúma o diretor-executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTex), Edmundo Lima. Nesta segunda-feira, dia 23, ele participou de um seminário de apresentação do Planejamento Estratégico 2022 e do novo Regulamento da Associação, realizado no auditório da Ufo Way, no bairro Vila Macarini.

“O setor de varejo e moda já caminha para engrenar num cenário mais positivo, após ter se encontrado mais moderado. Esse desenvolvimento da cadeia acontece a partir de duas partes: os pequenos fornecedores e os grandes compradores, pois ambos são importantes. Também é fundamental melhorar a qualidade e ampliar a quantidade de produção. Para isso, eventos como o de hoje são importantíssimos, eles aproximam o grande do pequeno e ainda possibilitam uma proximidade do pequeno com a ABVTex”, declarou Lima.

A Ufo Way participa do projeto Encadeamento Produtivo do Sebrae/SC para o setor têxtil, cuja intenção é aproximar microempresas e empresas de pequeno porte com uma grande cadeia, com vistas à ampliação de negócios entre elas e melhorias na competitividade das empresas envolvidas e da rede produtiva como um todo. Ao longo do dia também foi apresentada uma avaliação do projeto, além de uma visita técnica às instalações da empresa. Participaram do evento membros de empresas convidadas da cadeia ligada a Ufo Way.

De acordo com a gestora de atendimento coletivo do Sebrae, Josiane Minuzzi, uma das ações do projeto é a Inteligência Competitiva, com ações voltadas para a captação e disseminação de informações relacionadas ao mercado visando melhorar o posicionamento dos pequenos negócios nele inseridos.

“Por isso trouxemos o Edmundo Lima. A ABVTex possui um selo de qualidade que pode ser concedido tanto para grandes, como para pequenas empresas, mas é preciso seguir uma série de requisitos e muita gente acha que a avaliação da Associação é criteriosa demais. O Edmundo veio para desmistificar e explicar como isso realmente funciona, afinal, grandes compradores só adquirem produtos de empresas que possuem esse selo, então é algo fundamental para quem deseja crescer”, explica Josiane.

Texto: Vanessa Amando