Saúde Mental do Professor e Relacionamento Interpessoal são temas de formação continuada em Nova Veneza

Professores de Rede Municipal de Ensino de Nova Veneza participaram nesta quarta-feira, 30, de palestras com os temas: Saúde Mental do Professor e Relacionamento Interpessoal que visam capacitar os profissionais pelo processo de formação continuada, buscando contribuir nas ações desenvolvidas na prática em sala de aula.

O médico psiquiatra, Vinícius Brum Prá estabeleceu um panorama de todas as doenças mentais mais comuns e nivelar o conhecimento para poder compartilhar experiências e trocar ideias com os professores sobre o que acontece e como se sentem. “Como as coisas podem ser levadas de uma maneira melhor, com mais qualidade de vida e prioridade na saúde mental. Sabemos que as doenças mentais são muito comuns e afetam todas as classes sociais e todas as profissões. E sabemos que a saúde ocupacional dos professores acaba levando a doenças mentais”, relatou.

O palestrante falou também sobre os transtornos mentais na infância. “Déficit de atenção, hiperatividade e depressão na infância e adolescência são comuns que muitas vezes, o professor acaba tomando contato antes que a própria família”.

O médico psiquiatra é formado pela Universidade Federal de Santa Maria e pelo Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. E, atualmente, vice-secretário da Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP).

Relacionamento Interpessoal

O psicólogo Eder José Gonçalves que atua na área clínica e escolar falou sobre a personalidade do ser humano. “Porque pensamos, o que pensamos, se gostamos de algumas coisas e não de outras e quando que isso vai levar a conflito ou a atrito interpessoal. De como a nossa mente funciona tanto em nós e quanto perceber ao nosso redor e ver como as mentes delas funcionam. E que a gente possa maximizar o que temos em comum para viver cada vez mais nessas relações. Em qualquer situação na escola, na empresa ou em casa o autoconhecimento é fundamental para viver melhor e também aprender a conhecer o outro. A partir daí iremos entender que ele não se comporta daquela forma que nos desagrada por maldade e sim porque faz parte da personalidade dele. Então quando temos essa combinação a paz é o resultado.

Em seu pronunciamento, o secretário de Educação, Elzio Milanez destacou a importância dos temas para os profissionais da rede municipal. “Que todos nós possamos refletir sobre a saúde física, mental, alma e coração. E em nossa convivência como educadores, o que precisamos ter para desempenhar um bom papel é saúde. Como também no relacionamento interpessoal com tantas pessoas no dia a dia, na secretaria, nas escolas com os colegas de trabalho e no nosso relacionamento com os alunos”, pontuou.

Cris Freitas