Satc terá carro elétrico até o fim do ano

Sistema de conversão do motor vai auxiliar na formação dos alunos da instituição

Se o carro elétrico é o futuro dos transportes, na Satc ele faz parte do presente. Um projeto multidisciplinar entre graduação e cursos técnicos está desenvolvendo o sistema de funcionamento para o motor do veículo. A intenção é utiliza-lo no processo de ensino e aprendizagem e na formação de profissionais da área. O carro deve estar em atividade no fim deste ano.

Esta é a primeira etapa da iniciativa que pretende criar um veículo autônomo. Por enquanto, professores e alunos elaboram o procedimento de à combustão para elétrico. “Nós já adquirimos o motor e estamos na fase de testes para colocá-lo andando aqui dentro da instituição”, explicou o professor e um dos pesquisadores, Sérgio Siqueira.

O desempenho de consumo e velocidade do veículo também estão em experimentação na Satc. O carro elétrico pode ser carregado em equipamentos específicos, chamados de eletro-postos e já é uma realidade em vários países do mundo. “É um caminho sem volta, por questões tecnológicas e sustentáveis, por isso é importante formarmos mão de obra para grandes montadoras que hoje sentem falta destes profissionais”, comentou o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, André Abelardo Tavares.

A Itaipu Binacional é uma das instituições que tem investido em pesquisa de carros elétricos e é parceira da Satc neste projeto junto com os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda da Faculdade Satc e o curso técnico de Manutenção Automobilística do Colégio Satc.

Imprensa da Satc