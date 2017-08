Satc lança bolsas de estudo para alunos novos e veteranos

Bolsas integrais (100%) e parciais (50%) valem para os ensinos fundamental, médio e técnico

O Colégio Satc abriu inscrições para solicitação de bolsas de estudo nos ensinos fundamental, médio e técnico para o ano letivo de 2018. Estão fora do edital o ensino infantil, integral, EaD e faculdade.

“Na quarta-feira, dia 30 de agosto, às 14h30, vamos realizar no Auditório I da Satc uma reunião explicativa para quem tem alguma dúvida em relação ao processo de bolsa”, avisa a assistente social Cláudia Corrêa Pizzetti. Além disso, o setor fixou cartazes pelo colégio para informar os estudantes.

Ela conta que nestes períodos de inscrições, os interessados têm muitas dúvidas, mas não procuram se informar pelo edital. “É importante que os pais ou responsáveis leiam o edital da bolsa que estará disponível das 8h do dia 1º de setembro até as 14h do dia 29 do mesmo mês, no Portal do Aluno do site da Satc”.

Cláudia já antecipa duas informações importantes. Os veteranos com as parcelas pagas até setembro (sem pendência financeira na tesouraria da Satc) têm 29 dias para solicitar a bolsa de estudo sem a necessidade de pagamento antecipado da matrícula de 2018. “Já para os novos, é importante entender que eles precisam fazer a matrícula primeiro, pois só assim terão acesso ao Portal do Aluno, onde está o edital e o formulário a ser preenchido para a bolsa de estudo”, conta a assistente social.

É ela quem fará entrevistas e até visitas domiciliares para constatar a situação econômica familiar dos estudantes e definir com justiça quem receberá a bolsa. “Nós faremos a avaliação socioeconômica de cada candidato à bolsa”, aponta.

No prazo de inscrição das bolsas, os novos alunos têm quatro dias a menos porque é preciso garantir que o sistema gere senhas e garanta igualdade de condições ao preenchimento do formulário.

Cláudia explica motivos que levam ao indeferimento da bolsa. “Não receberá bolsa quem não comprovar uma renda coerente com os gastos. Por exemplo, a renda familiar é R$ 3 mil, mas paga um financiamento de carro de R$1.500! Como pode destinar 50% da renda para um carro e não priorizar educação ou comida? Outra coisa que pode impedir de ganhar, é a pessoa saber toda a documentação que deve entregar e não apresentar no dia agendado. Não haverá outra chance”, frisa a assistente social.

Além dos motivos acima, falta de respeito com os funcionários do setor de assistência social, apresentação de documentos ilegíveis e mentir alguma informação, causa indeferimento. Para os alunos veteranos, mesmo que já tenham bolsa em 2017, atitudes de indisciplina, causar dano ao patrimônio, faltar muitas aulas e/ou reprovar acarretam na suspensão ou não concessão da bolsa.

Ao finalizar o preenchimento do formulário, automaticamente o sistema agendará a entrevista. O responsável pelo aluno ou alguém que obrigatoriamente mora sob o mesmo teto que o estudante deve comparecer na data e hora agendada e apresentar os documentos exigidos, que constam também no formulário e são personalizados àquela família.

“Estamos atentos à nova dinâmica das famílias, e portanto, os candidatos à bolsa devem ser sinceros em especificar quem mora sob o mesmo teto que eles”, explica Cláudia. No mês de dezembro, o setor de assistência social conclui as visitas domiciliares e o resultado da bolsa, para todos, será disponibilizado no sistema entre 27 de dezembro deste ano e 10 de janeiro de 2018.

Como proceder

Os alunos novos deverão procurar a secretaria escolar da Satc, na presença do responsável legal, impreterivelmente até 25 de setembro para fazer a matrícula. Devem apresentar no momento da matrícula os seguintes documentos:

Atestado de frequência ou boletim escolar;

Certidão de Nascimento, CPF e Carteira de Identidade do aluno (original e cópia);

CPF e Carteira de Identidade dos pais e responsável financeiro (original e cópia);

Cópia comprovante de residência;

Cópia Carteira de Vacinação do aluno.

A matrícula prévia é necessária para obter o código e a respectiva senha para acessar online o Programa de Bolsa de Estudos da Satc.

Já os veteranos devem, junto com seus respectivos responsáveis legais, acessar o Portal do Aluno e preencher o pedido de bolsa online. É importante que os pais ou responsáveis leiam o edital da bolsa, que estará disponível das 8h do dia 1º de setembro até as 14h do dia 29 do mesmo mês. Nestes 29 dias, os veteranos poderão solicitar a bolsa de estudo, sem necessidade de pagamento antecipado da matrícula de 2018, desde que não haja pendência financeira com a Satc.

Siga os passos abaixo

1° Passo: Estar com todas parcelas da mensalidade da Satc que vencem até 10/09/2017 devidamente quitadas;

2º Passo: Acessar o site da Satc ;

3º Passo: Conectar ao portal do aluno (com o código e a senha de acesso do aluno);

4º Passo: Acessar a opção: Extras  Bolsa de Estudos  Instruções para preenchimento;

5° Passo: Ler e imprimir o edital que estará disponível, com muita atenção;

6° Passo: Fechar o edital e concordar com os termos do mesmo (a opção de concordar estará embaixo do link “Clique para abrir o edital”);

7° Passo: Iniciar o preenchimento do formulário, tendo em mãos os seguintes documentos:

Comprovantes de residência (energia, água, telefone, condomínio, internet, TV a cabo, etc.)

Comprovantes de financiamentos (de imóveis e/ou veículos);

CPF de todos os integrantes familiares;

Comprovante de renda bruta de todos os integrantes familiares (inclusive os valores dos autônomos – fazem bicos);

8° Passo: Após o preenchimento, imprimir o formulário e providenciar os documentos solicitados no fim do formulário preenchido, item “Lista de documentos obrigatório para entregar na data e horário marcado”;

9º Passo: Entregar o formulário e todos os documentos solicitados na data e horário agendados (no início do formulário impresso) na unidade de assistência social. Não será recebido qualquer documento fora de sua data agendada;

10° Passo: Aguardar o resultado da bolsa, que estará disponível no Portal do Aluno, no link “Resultado”.

Após o resultado, o aluno que for beneficiado com bolsa parcial (50%) deverá se dirigir a tesouraria da Satc.

Mais informações pelo fone (48) 3431-7548 – Unidade de Assistência Social da Satc.

Assessoria de Imprensa da Satc