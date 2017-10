São Francisco e Vitali Lanches decidem a final do Campeonato Municipal de Bocha 2017, taça “Idalgo Duminelli”

Nesta sexta feira, 13, acontece o segundo jogo da final do Campeonato Municipal de Bocha 2107 de Nova Veneza, taça “ Idalgo Duminelli”. A equipe do São Francisco recebe em sua cancha a equipe do Vitali Lanches para o segundo jogo da final, a partir das 20h. No primeiro jogo, na última quinta feira, dia 5, na cancha do Vitali Lanches, a equipe do São Francisco levou a melhor vencendo por 2 a 0.

Na preliminar do jogo final, acontecerá o jogo que definirá a terceira e quarta colocada no campeonato, com inicio às 19h30, entre as equipes do Gege e Garuva.

Para a equipe campeã, vice-campeã e o terceiro lugar, será entregue uma premiação em troféus, medalhas e um valor em dinheiro, e a quarta colocada receberá um valor em dinheiro. A competição iniciou mês de julho, e contou com 16 equipes envolvidas nas disputas.

Cris Freitas