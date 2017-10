São Francisco é campeã do Municipal de Bocha

Um bom público acompanhou a equipe do São Francisco ser a grande campeã do Campeonato Municipal de Bocha, taça “Idalgo Duminelli, em Nova Veneza.

Depois de ganhar o primeiro jogo de ida na casa do adversário por 2 a 0, os bochófilos venceram pelo mesmo placar a equipe do Vitali Lanches e levaram o título da edição de 2017 na noite da última sexta-feira, 14.

Já a equipe do Gege ficou em terceiro e em quarto lugar, da Garuva.

Alem de troféus e medalhas as equipes receberam uma quantia em dinheiro. Ao todo, foram 16 equipes participantes na competição.

O diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini fez um agradecimento a todas as equipes participantes do campeonato e também as canchas que abriram seus estabelecimentos para receber os jogos da competição. “É com felicidade que concluímos mais uma competição com uma belíssima confraternização entre os participantes”, destacou.

O prefeito Rogério Frigo agradeceu o empenho dos atletas. “Foi um campeonato muito disputado, com um bom número de equipes. Isso é muito importante, pois valoriza ainda mais a competição ver esse grande público presente”, afirmou o prefeito.

Cris Freitas com edição de Willians Biehl