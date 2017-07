São Bento Baixo recebe sessão da Câmara de Vereadores

A comunidade de São Bento Baixo terá a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho dos vereadores de Nova Veneza, já que no dia 25 deste mês, às 19h, será realizada sessão itinerante no distrito. O encontro será no Centro de Eventos São João, ao lado da Igreja São João Batista, e contará também com o prefeito Rogério Frigo e com o vice Sérgio Alberto Spilere, que trarão os projetos voltados ao distrito.

Estarão em pauta assuntos relevantes para a comunidade, como melhorias estruturais e na segurança pública. Também haverá explanação acerca do projeto Rede de Vizinhos Solidários, que tem o objetivo de melhorar a segurança por meio da cooperação entre moradores e polícia.

De acordo com o presidente da Câmara em exercício, Edaltro Luiz Bortolotto, autor do requerimento para realização da sessão itinerante, é fundamental a participação da comunidade. “A ideia é levar o trabalho do legislativo para perto das pessoas. Assim, elas poderão participar de forma mais efetiva, cobrando e trazendo sugestões”, afirma Bortolotto, ressaltando que o objetivo é contemplar também outras localidades de Nova Veneza.

Tadeu Spilere