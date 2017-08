São Bento Baixo: novos moradores aderem ao Rede de Vizinhos

Nesta quinta-feira, 24, foi realizada uma reunião para discutir a ampliação do instrumento de polícia comunitária.

O programa Rede de Vizinhos, da Polícia Militar, ganhou novas adesões esta semana no distrito de São Bento Baixo, em Nova Veneza. De acordo com o cabo PM Severo, responsável pelo projeto na cidade, foram entregues novas placas aos participantes e a intenção é continuar expandindo o programa.

“Trouxemos o sargento Alexandre para explicar o sucesso do Rede de Vizinhos no Rio Maina, em Criciúma, com a queda de 30% no índice de furtos. Lá, além da segurança, é feito um trabalho social, através das escolas. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso do programa”, explica Severo.

Ele coloca que vários fatores podem influenciar diretamente na segurança de uma comunidade. “Um exemplo dessa participação popular aqui em Nova Veneza é que através do Rede de Vizinhos os moradores perceberam que alguns locais estavam com lâmpadas queimadas. Eles se mobilizaram, comunicaram os responsáveis que prontamente fizeram a manutenção. São detalhes que fazem a diferença”, acrescenta.

Atualmente o Rede de Vizinhos de Nova Veneza abrange as comunidades de São Bento Baixo, Garuvinha, Jardim Florença e Rio Cedro Médio, num total de quase 100 moradores. Severo adianta que alguns líderes gestores devem passar por um curso de capacitação que será realizado em breve.

João Manoel Neto