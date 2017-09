Santuário de Caravaggio acolhe 2ª Peregrinação de Ministros Leigos neste domingo

No próximo domingo, 17 de setembro, o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio acolhe a 2ª Peregrinação e Retiro Diocesano de Ministros Leigos. O encontro terá início às 13h30min, com término previsto para 17h30min, e contará com a participação de cerca de 1.200 Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, Ministros Extraordinários da Palavra, Ministros para o Batismo, para as Exéquias e Testemunhas Qualificadas para o Matrimônio.

Conforme o assessor eclesiástico da Comissão Diocesana de Liturgia, padre Maxssuél da Rosa Mendonça, a vivência do Ano Nacional Mariano e do Jubileu Cinquentenário de inauguração do Santuário foram alguns dos motivos da escolha pelo local. “Pensamos ser o local ideal para, com Maria, vivermos o nosso apostolado, o nosso ministério nas mais diversas comunidades das paróquias de nossa Diocese”, pontua padre Maxssuél.

Um encontro e três motivações

O encontro, segundo o assessor, tem muitas motivações. O primeiro deles esta na renovação da fé no Cristo Eucarístico. “Uma vez que a Eucaristia é a fonte, a razão, a força da nossa ação evangelizadora. Na Eucaristia está o ápice da vida em comunidade, a identidade de quem exerce todo e qualquer ministério na Igreja. O Sacramento da Eucaristia nos faz homens e mulheres de comunhão, que crêem e testemunham Jesus Ressuscitado; homens e mulheres que, como Jesus, se ofertam pela conversão e salvação de nosso próximo. A Eucaristia é a experiência mais bonita do amor de Deus: nela entendemos a cruz, o sacrifício, o significado da obediência, do banquete-festa e da verdadeira alegria. A segunda motivação bem presente que temos é a comunhão. O Papa Francisco tem insistido na ‘cultura do encontro’ uns com os outros e ambos com Deus, para vencermos a indiferença, nas mais diversas dimensões”, recorda o presbítero.

O evento, organizado pela Comissão Diocesana de Liturgia, através da Subcomissão de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e da Palavra tem mais uma terceira motivação: “É uma peregrinação que recorda, não apenas nossa saída dos mais diversos lugares de nossa Diocese, mas a peregrinação da nossa vida para Deus, que, com Maria, se torna muito mais fácil vermos o caminho. É também um retiro, porque a terceira grande motivação é rezarmos, estar com Nosso Senhor, deixar que Ele nos fale ao coração e entender os seus apelos. Em comunidade, juntos, nossa oração sempre tem mais força”, ressalta padre Maxssuél.

Ministros são convidados a gesto de caridade

A Eucaristia comporta sempre uma dimensão caritativa e, pensando nisso, a Comissão Diocesana de Liturgia propôs aos ministros participantes do encontro uma campanha. “Como gesto concreto, os ministros podem escolher se querem trazer algo para ajudar nossos seminários, como produtos de limpeza; ou o Asilo São Vicente de Paulo, com fraldas geriátricas; ou as casas de recuperação de dependentes químicos, com material de higiene pessoal”, explica o assessor eclesiástico.

Todos os ministros devem levar consigo suas vestes litúrgicas, para participação na santa missa; água, terço e caderno para anotação. Não haverá custos para o lanche, que será oferecido por diversas pastorais e movimentos. “A todos esperamos com muito carinho e desde já nossa prece por você e sua família!”, convida padre Maxssuél.

Missa com o Bispo

Durante o encontro, será celebrada a Santa Missa, às 15h30min, que será presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Jacinto Inacio Flach.

Maxssuél da Rosa Mendonça