Restaurantes, hotéis, bares e similares do Sul Catarinense: acordo coletivo fechado

O salário da categoria teve o reajuste de 5,56% alcançando o salário mínimo fixado no Estado

O Sindicato das empresas de restaurantes, hotéis, bares e similares do Sul Catarinense fechou o acordo coletivo sendo a convenção coletiva homologada somente em junho. Como a data base da categoria é o mês de maio e o atraso no envio da convenção pelo sindicato laboral, as empresas vão pagar a diferença salarial no salário de junho, de forma cumulativa, o que acabou frustrando os trabalhadores do setor.

Conforme as negociações os trabalhadores do setor terão o reajuste de 5,56% no salário. Considerando o INPC de abril de 3,99%, e ganho real de 1,57%. Desta forma, o salário normativo da categoria alcançou o piso fixado para Santa Catarina, no valor de R$1.235,00.

Durante as negociações foi acordado, entre as partes, que as empresas do setor não poderão terceirizar a atividade fim do estabelecimento, sendo considerada uma das principais alterações desta convenção coletiva.

Para a presidente do Núcleo Patronal, Mara Regina Amaral, as negociações foram positivas, já que foi possível manter os padrões de negociações passadas. “Como único ponto negativo, avaliamos que com essa homologação somente em junho, não conseguimos realizar o pagamento do reajuste ainda no salário de maio, mas vamos fazer esse pagamento cumulativo neste mês de junho. Infelizmente essa demora no envio da convenção por parte do sindicato dos trabalhadores acabou frustrando os profissionais do setor”, salienta a presidente do Núcleo Patronal dos Restaurantes e Hotéis.

Clara Fernandes