Saiba como agir quando houver pane em veículos nos túneis da BR-101 Sul

Em caso de problemas com o veículo dentro das transposições por túneis, o usuário da BR-101 Sul, nos trechos catarinense e gaúcho, precisam adotar medidas de segurança para evitar acidentes. As galerias são espaços enclausurados com grande condensação de tráfego em longo curso, com travessia para pedestres e ciclistas.

A primeira regra para segurança é nunca estacionar o veículo para registrar com fotos a obra ou outra situação de parada desnecessária. Muitos casos desse tipo foram registrados nos períodos posteriores a liberação dos túneis em Paulo Lopes, Tubarão (SC) e Maquiné (RS) e se repetem constantemente. Pelo artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é proibido estacionar veículos na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento.

Em caso de pane elétrica/mecânica, é preciso sinalizar o local adequadamente e solicitar a remoção do veículo. Os quatro túneis construídos na duplicação da BR-101 Sul são equipados com monitoramento por vídeo e disponibilizam contato com as centrais de controle por telefones instalados em pontos fixos, identificados com sinalização de emergência.

Ao seguir pelas transposições é preciso manter os faróis acessos, sempre em luz baixa. Mesmo com a determinação de tráfego com as luzes sempre acionadas, muitos motoristas acabam não cumprindo a norma. Além disso, é preciso seguir a orientação dos pórticos de comunicação instalados na entrada das galerias. Os displays eletrônicos orientam o fluxo, delimitam a velocidade e indicam se há interrupção de alguma faixa de rolagem.

Nas transposições por túneis, os veículos somente poderão trafegar a 80 km/h, sendo o limite imposto para transportes leves ou pesados. Com a redução de velocidade dentro das galerias, reduzem as chances de acidentes por colisão traseira. Passando as galerias, o motorista volta a ser limitado pelo tamanho do veículo e pela sinalização vertical instalada na rodovia federal – isto é, 100 km/ e 80 km/h no trecho do RS e 110 km/h e 90 km/h no trecho de SC.

A duplicação da BR-101 Sul tem quatro túneis construídos, em três transposições: uma no RS e duas em SC. A transposição do Morro Alto, em Maquiné (RS) têm duas galerias escavadas e liberadas, com túneis de 1.837 metros de extensão cada, sendo liberados em dezembro de 2010. No trecho catarinense foram construídas duas galerias, uma localizada no km 257,2 da rodovia, no Morro Agudo, em Paulo Lopes, com 1.014 metros de extensão e outra no Morro do Formigão, em Tubarão. Esse é o menor dos túneis, com extensão de 530 metros escavados.

Para ciclistas e pedestres, passarela – O DNIT/SC recomenda que os pedestres e ciclistas, profissionais ou praticantes amadores do esporte, evitem o trânsito dentro de túneis. Caso o faça, é obrigatório o uso da passagem construída, fora do traçado de pista. Isso porque a movimentação direta pelo fluxo da BR-101, dentro da passagem, expõem motoristas e os próprios ciclistas ao risco de acidentes. Em circulação dentro do túnel, é proibida a parada para fotos, observação dos veículos ou da obra.

Muriel Ricardo Albonico